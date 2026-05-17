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洛杉磯道奇今（17）日作客安那罕與天使展開備受矚目的「高速公路大戰」。當家球星大谷翔平此役擔任先發第1棒指定打擊，在第2打席中上演了令人驚心動魄的一幕，雖然他擊出自打球重擊左腳、痛到當場「大叫」出聲，但他展現強硬鬥志選到保送，並在下一球立刻發動神速盜壘，成功寫下個人本季第6次盜壘成功。道奇今日帶著1分領先來到3局上，1出局後大谷翔平上場迎戰天使隊先發右投索利安諾（José Soriano）。在雙方對決到第5球時，大谷大棒一揮擊成擦棒界外球，未料小白球落地反彈後直接狠狠砸在他的左腳上。由於力道猛烈，大谷當場痛到大喊一聲「阿！」突如其來的慘叫讓現場與轉播屏幕前的球迷捏了一把冷汗。不過，擁有鋼鐵般意志的大谷翔平並未退縮，在稍微調整呼吸後繼續留在大擊區，並在滿球下冷靜放掉壞球，成功選到四壞球保送，連續第二個打席靠保送攻佔壘包。更令全場觀眾震驚的是，大谷翔平在踏上一壘後完全沒有受到腳痛影響。當下一棒貝茲（Mookie Betts）迎來第1球投球時，大谷在全場毫無防備的情況下果斷拔腿狂奔，以驚人的推進速度成功盜上二壘，這是他本季第6次盜壘成功，同時將他野手出賽近7場的盜壘成功率維持在完美的100%。雖然大谷隨後靠著隊友的推進成功站上三壘，但後續打線未能適時敲出安打最終沒能轉化為得分。大谷翔平在首打席時便充分發揮他的「選球眼」，面對索利安諾的引誘球不為所動，精準選到保送上壘。隨後他靠著第2棒貝茲的安打進佔三壘，並在第4棒史密斯（Will Smith）敲出高飛犧牲打時迅速奔回本壘，為道奇隊跑回全場的先馳得點。在此之前，大谷翔平本季以野手身分出賽40場，打擊率0.240（154打數37安打）、敲出7發全壘打並進帳17分打點。