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效力於休士頓太空人的台灣強投鄧愷威今（17）日休5天後迎戰遊騎兵隊，繳出5局無失分的本季代表作，不僅創下個人本季單場投球局數、用球數與三振數新高，更技壓挨了4發陽春砲的遊騎兵賽揚強投德葛隆（Jacob deGrom）。終場太空人隊以4：1擊敗遊騎兵收下2連勝，鄧愷威在隊友火力的強大支援下，順利摘下本季第2勝，這也是他大聯盟生涯的首場先發勝。鄧愷威今日五局的好表現獲得美國媒體一致好評，太空人隨隊記者更是大讚：「他持續證明自己可能是太空人今年休季最成功的補強之一。」更直言：「在今井達也投12.2局防禦率9.24、伯羅斯（Mike Burrows）投全隊最多50.1局、防禦率5.72的情況下，鄧愷威的表現顯得更加突出。」鄧愷威今天共用76球主投5局，其中有46顆好球，僅被敲出2支安打，飆出7次三振、投出4次保送與1次觸身球，沒有任何失分，賽後防禦率漂亮地下修至2.61。本季累積出賽16場，戰績來到2勝3敗3中繼成功，總計投球局數31局已創下生涯單季新高，共飆出30次三振與12次保送，每局被上壘率（WHIP）為1.10，被打擊率則控制在優異的0.198。從進階投球數據來看，鄧愷威此戰共投了21顆四縫線速球，均速達93.1英哩（149.8公里）、最速達95.2英哩（153.2公里）。此外，他還搭配了24顆橫掃球、15顆伸卡球、11顆變速球與5顆曲球，多元的球種讓打者難以捉摸，全場共製造高達11次揮空，光是招牌橫掃球就貢獻了6次，總揮空率高達41%，整體平均被擊球初速更是壓低在極具水準的84.3英哩（135.7公里）。