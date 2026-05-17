我是廣告 請繼續往下閱讀

▲儘管老闆話說得直接，但美國籃壇內部對楊瀚森的期待值依然不低。（圖／路透／達志影像）

波特蘭拓荒者隊的中國「天才長人」楊瀚森，新賽季恐將面臨更嚴峻的生存考驗！拓荒者隊新任富豪老闆丹登（Tom Dundon）近日在網路節目中公開談到這位20歲中鋒的超高人氣，並透露其新賽季球隊對他的使用方針。丹登強硬地表示，他絕對不會為了大中華區的「收視率」或「網路流量」而強行派楊瀚森上場，強調一切「實力至上」。這起引發兩岸球迷高度關注的言論，源於丹登參加了由知名超級經紀人富保羅（Rich Paul）與名嘴凱勒曼（Max Kellerman）主持的體育播客節目《Game Over》。節目中，富保羅直接向拓荒者老闆犀利提問：「你要如何將楊瀚森帶來的龐大收視率最大化？」富保羅甚至當面直言建言：「你新賽季必須得派他上場打球。」面對頂級經紀人的公開施壓，丹登表現得極為不以為然。他回應道：「他的關注度一開始衝得極高，但隨後因為他沒怎麼上場，流量就下滑了。不過，我絕不隨之起舞！我不會僅僅因為他能帶來點閱率就讓他上場打球。如果他靠實力贏得輪替，他當然能打，我沒那麼蠢。如果他真的很棒，那當然太好了，我也希望他變強，波特蘭的制服組對此非常有信心。但我絕不會硬塞時間給他。」現年20歲、身高超過210公分的楊瀚森，在選秀前因出色的傳球視野與細膩腳步，被美國球探譽為具有「選秀前約基奇（Nikola Jokic）」的巨大潛力，一舉一動都牽動著無數亞洲球迷的目光。然而，NBA的現實卻異常殘酷。作為新秀的菜鳥球季，楊瀚森在拓荒者禁區擠壓下僅出賽了43場，在場均極其有限的7.0分鐘內，交出2.2分與1.5籃板的邊緣數據，整體球風在對抗強度極高的NBA仍顯稚嫩。本季拓荒者內線極其擁擠，由年輕核心克林根（Donovan Clingan）穩坐先發，羅賓遜（Robert Williams III）擔任頭號替補。雖然羅賓遜今夏將成為自由球員，楊瀚森有機會在新賽季競爭備份中鋒，但老闆的這番話，無疑在開季前為他澆了一頭冷水。儘管老闆話說得直接，但美國籃壇內部對楊瀚森的期待值依然不低。一位匿名NBA球探在接受《奧勒岡人報》記者弗里曼（Joe Freeman）採訪時便大讚楊瀚森的潛力：「這孩子的才華遠超我原本的想像！他的腳步非常好、能投籃、能傳球，移動相當靈活，在籃框底下的終結也帶著強韌度。他絕非池中之物。」該球探強調，拓荒者休賽季必須設法給他磨練機會，無論是進入主要輪替，還是放到發展聯盟（G-League）的撕裂之城混音隊（Rip City Remix）深度養成。面對上場時間的嚴重匱乏，楊瀚森本人則展現出超越年齡的高EQ與樂觀態度。他在接受《體育大畫面》記者拉弗拉迪（Greg Laffradi）專訪時表示：「我非常珍惜這個賽季，對我來說這是一個嶄新的聯盟與競爭。我只是逐漸去適應並學習這個聯賽是怎麼運行的，這是一次非常奇妙的經歷。」對於被下放發展聯盟，楊瀚森也毫無怨言：「作為一名球員，這就是工作的一部分，保持積極的心態也是。在G聯賽打球幫助我保持了比賽狀態並提升技能，我認為這是一件好事。」