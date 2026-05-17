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效力於休士頓太空人台灣強投鄧愷威，在今（17）日對陣德州遊騎兵的比賽中繳出今年賽季的先發代表作。他主投5局飆出本季單場新高的7次三振、沒有丟掉任何分數，成功幫助球隊拿下勝利，並收下本季先發首勝（個人本季第2勝）。防禦率下降至2.61。賽後受訪時，鄧愷威大方分享了今日能徹底封鎖強敵的箇中關鍵，表示在太空人投球很舒服。今日一開賽，鄧愷威隨即展現強大氣勢，連續三振了佩德森（Joc Pederson）與尼莫（Brandon Nimmo），上演乾淨俐落的3上3下。談到首局的絕佳狀態，鄧愷威表示：「第一局我的想法就是盡可能讓自己不要處在球數落後的情況下，積極去攻擊打者的好球帶。」今天是鄧愷威本季的第3場先發。目前他已被正式納入太空人隊的6人先發輪值陣容之中。回顧季初從牛棚後援角色出發，到如今逐步增加用球數，今日76球為本季新高，表現漸入佳境。鄧愷威坦言，身分轉換對他而言並非難事：「我覺得自己在後援時，想法就是盡可能想要幫球隊多吃一點局數，這樣牛棚戰力可以讓教練比較好調度。今天在場上丟的時候，我依然是抱持著這個想法，就是想多丟一點、多吃一點局數，減輕球隊的負擔。」回顧去年賽季，鄧愷威在舊金山巨人時期的發揮相對不穩定，防禦率偏高。不過，休賽季透過交易轉戰美聯的休士頓太空人後，他迎來了職業生涯的巨大蛻變，至今16場出賽已成為太空人陣中最穩定且出色的投手之一。對此，鄧愷威也感性地將功勞歸功於新球隊的氛圍：「我覺得轉來這裡之後，不管是投手教練、還是身邊的工作人員，都對我非常熱情。只要我有需要任何幫助，他們都會百分之百挺我。在這邊丟起球來，感覺整個人比較舒服，也比較自在。」