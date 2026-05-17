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洛杉磯道奇隊左投史內爾（Blake Snell）在被取消預定先發並進入15天傷兵名單後，總教練羅伯茲（Dave Roberts）於今日賽前證實，史內爾將在下週二接受手術以移除左肘關節內的游離體。儘管目前球隊尚未排定確切的復出時間表，但羅伯茲對於這位兩度賽揚獎得主在本賽季重返球場抱持樂觀態度，並強調其影像檢查結果顯示復原前景良好。羅伯茲在作客天使隊的比賽前指出，史內爾預計將在本地時間本月20日接受游離體移除手術。他表示，醫療團隊預期史內爾的康復速度會相當快，雖然現在還無法給出精確的歸期，但從核磁共振（MRI）和各項影像檢查結果來看，球隊對於他能早日重返賽場感到相當有信心。史內爾本人也透過簡訊向羅伯茲表達積極態度，期盼在日程確定後儘快重新展開傳接球並重返比賽。史內爾在今年開季時就曾因左肩疲勞休養，直到上週六才完成賽季初登板，不料在準備第二場先發進行傳接球時，再度感到手肘後方不適而檢查出游離體。這項傷訊對道奇隊的投手深度造成不小打擊，因為陣中另一名主力先發泰勒·葛拉斯諾（Tyler Glasnow）目前也正因下背部痙攣待在傷兵名單中，且預計告假時間將超過最低規定的15天，導致球隊的六人輪值面臨戰力短缺。面對可用之兵逐漸耗盡的困境，羅伯茲透露，道奇隊接下來可能會視情況安排「牛棚車輪戰」，以確保現有的五名先發投手能維持規定的休息作息。此外，球隊也考慮從小聯盟尋求支援，日前剛從3A傷兵名單回歸的萊恩（River Ryan），目前已被視為填補史內爾輪值空缺的潛在人選。