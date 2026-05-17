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洛杉磯道奇今（17）日作客洛杉磯安那罕天使主場，雙方展開高張力的「高速公路大戰」。此役兩隊上演激烈的投手戰，而決定比賽走向的關鍵，出現在4局下道奇隊中外野手帕赫斯（Andy Pages）一次驚天動地的五星級守備美技，他沒收了一支幾乎要形成安打的強勁飛球，不僅力保球隊1分領先，更讓對手打者氣到在場上砸碎頭盔。此戰道奇先馳得點取得1：0領先，比賽來到4局下2出局三壘有人的失分危機，天使隊強打沙紐爾（Nolan Schanuel）瞄準道奇左投羅布萊斯基（Justin Wrobleski）的失投球大棒一揮，擊出一顆速度極快、直飛中右外野強勁平飛球。由於落點極佳，全場球迷與打者在小白球飛出瞬間幾乎都確信這將是一支不折不扣的追平分安打。此時，守備範圍廣大的道奇中外野手帕赫斯展現頂級預判能力，他全速向右中外野方向狂奔，在小白球即將落地的最後一刻，帕赫斯整個人完全騰空、奮力向前伸長左手手套上演極限飛撲，小白球在全場驚呼聲中硬生生被攔截在手套邊緣，帕赫斯在地上翻滾一圈後迅速高舉手套，示意完成了這次不可思議的驚天接殺。原本轉頭看著球退後、以為要掉分的道奇投手羅布萊斯基（Justin Wrobleski），看到接殺後激動地用手套蓋住臉，隨後滿臉不敢置信地脫下球帽，高舉雙手向遠方的帕赫斯致上最高度的敬意。反觀悲劇苦主沙紐爾（Nolan Schanuel），在跑過一壘前親眼目睹自己的追平打點被神奇沒收，氣到理智線斷裂。他當場將頭盔用盡全身力氣狠狠地砸向地面，但力道太過猛烈，這頂大聯盟規格的防護頭盔竟然當場碎裂開來。