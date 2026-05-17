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▲大谷翔平高中畢業後就想赴美，最終與栗山英樹溝通後，決定先留在日本強化身體能力、一邊鍛鍊二刀流，最終才誕生這位當代世界棒球之神。（圖／美聯／達志影像）

日本火腿首席棒球總管（CBO）栗山英樹今（17）日受邀來到「中信60甲子緣」棒球特展，開辦棒球講座，談到當年如何說服大谷翔平高中畢業後留在日職，專心發展二刀流，栗山英樹首度公開兩人私下對話，「我一開始接觸他時，我沒有跟他說過：『請來日本火腿隊吧！』，我反而是跟他說，」最終讓大谷翔平回心轉意，成就當今世界棒球巨星誕生。栗山英樹透露，從大谷翔平高中時期，他就多次親眼看過他的表現，「他從甲子園時期，就能把球打到反方向全壘打，投手也有潛力超過達比修，我就認為，他不管是投手、打者，都可以成為日本最好的球員。」大谷翔平高中畢業後，原本打算直接赴美挑戰大聯盟，「我很希望把他留在日本，依照規則，我們可以指名他，但他依舊去挑戰，這是沒辦法的事，但我無論如何，也好想把他留在日本。」「當他說到，希望自己在大聯盟發光發熱時，我就發現機會來了。」栗山英樹隨後解釋，「因為日本職棒體系，會從年輕選手開始養成，至少3到5年，MLB小聯盟，雖然也有教練指導，但更像是通過自己努力吧！如果他留在日本職棒，透過體系循序漸進養成，反而會比他自己在小聯盟努力，更快上去吧。」栗山英樹笑說，一開始接觸大谷翔平時，並沒有邀約他務必加盟日本火腿隊，他跟大谷翔平說，「這段時間請把我當成你父親，聽我說一些話吧！」栗山英樹隨後表示，自己以撈魚的網子、日式蕎麥麵的木盒來形容美日不同環境。「日本的培訓計劃就像蕎麥麵的木盒，把所有的球員（麵）都擺上來逐漸養成。MLB小聯盟的話，我覺得比較像是撈魚的小網子，球團會在水池裡主動撈魚。」栗山英樹隨後補充道，「我希望他能好好想想，未來的幾年內，是希望在完整的養成體系中成長，還是在水中游來游去，球團可能一次、兩次都撈不到他。」大谷翔平在跟栗山英樹溝通後，也看網路許多評論，最終重新選擇留在日本的這個決定，栗山英樹最後形容，大谷翔平之所以成功，來自於擁有冷靜的頭腦，「他會衡量哪些對自己是好的、哪些是不好的，面對各種狀況，他能冷靜下來思考，做出對自己最好的決定，我認為是他能成功的主要原因。」