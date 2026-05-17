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▲近藤健介是當代日本天才，但也曾面臨低潮，甚至爆哭向前教練栗山英樹道歉。（圖／NOWnews資料照）

「中信60甲子緣」棒球特展今（17）日邀請日本火腿首席棒球總管（CBO）栗山英樹來台，談到職業球員面臨的壓力，他透露執教時期，日職當代「打擊天才」近藤健介生涯早期成績不佳時，曾來到辦公室，一邊爆哭一邊向他道歉，栗山英樹感慨地說，棒球就是一個容易失敗的運動，以打者來說，10次有7次失敗。近藤健介作為日本當代最會打安打的選手，甚至被稱作打擊天才，但栗山英樹透露，他加入日本火腿生涯早期，還作為捕手時，打擊曾經一度陷入低潮，「他是一位很有責任感的選手，每次打不好，就會來教練室找我，他那時候就跑來道歉，一邊痛苦，一邊說自己沒有把比賽打好。」當時近藤健介還是捕手，他認為自己在這個位置做得不好，於是向栗山英樹提出，希望讓他換個位置，「大概有30分鐘，兩人都沒有任何溝通，就這樣沉默下去。我當時在想，他是一個很有責任感的球員，陷入痛苦時，我一直跟他說沒關係，是沒有用的，反而是坐下來好好溝通，聆聽他的想法比較重要。」「看著他哭到說不出話來，我感同身受，也難過到說不出話， 一直在想要怎麼幫助他。」栗山英樹分享，當球員很不安時會來找教練，那是一種信賴的表現，希望教練給他一些指導跟方向。栗山英樹認為，職棒世界裡，每個球員的性格都不同，成長背景也不一樣。「可能是第一指名進來，但他一直都沒有兌現期待，有些人則是低順位，想打出一片天，他們都會希望教練尋求幫助，所以我從來不會敷衍，讓他們感受到，我是真心在幫助他們成長，一起突破低潮。」栗山英樹最後形容，要讓選手變好的契機，有時候只有一瞬間，「說出一句話，讓他感受到這句話是受用的，球員就會面帶笑容出去，接著他就能逐漸走出低潮，打出不一樣的成績了。」