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▲丹登透露了一個驚人數據：在不含球員薪資的情況下，拓荒者隊每年的行政與業務營運成本，竟然比他經營的NHL颶風隊整整高出1億美元。（圖／美聯社／達志影像）

自今年3月底正式入主波特蘭拓荒者隊以來，身兼國家冰球聯盟（NHL）卡羅萊納颶風隊老闆的富豪鄧頓（Tom Dundon），其「吝嗇、愛省錢」的精算風格迅速成為全NBA的熱門話題。對此，鄧頓近日登上網路節目《Game Over》，與名嘴凱勒曼（Max Kellerman）及超級經紀人富保羅（Rich Paul）正面對決。他親自粉碎了「拓荒者可能搬離波特蘭」的流言，強調已即將和市政府達成協議，另外更針對外界對他小氣的指控展開回擊，強調自己是「不浪費冤枉錢，而非不花錢」。由於鄧頓本身是德州人，自他收購球隊後，拓荒者即將搬遷至其他大城市的謠言便鬧得沸沸揚揚。鄧頓在節目中無奈表示，這劇本他早就看過：「當年我買下NHL颶風隊時，所有人也因為我是德州人，天天傳我要把球隊搬到休士頓。但事實是我們根本沒搬，還在當地大獲成功。」針對波特蘭的未來，鄧頓扔出定心丸：「在正式買下球隊前，我就已經和波特蘭市政府、奧勒岡州政府達成了原則性協議，目前高達一半的內容已經獲得批准。只要程序走完，搬家流言自然會變成冷門笑話。我們買下這支球隊不是為了搬走，我們買下的就是『波特蘭』拓荒者。」對於全聯盟都在嘲笑他小氣，鄧頓顯得理直氣壯。他透露了一個驚人數據：在不含球員薪資的情況下，拓荒者隊每年的行政與業務營運成本，竟然比他經營的NHL颶風隊整整高出1億美元。「自我買下颶風隊後，我們長期在冰球聯盟維持第一或第二好的戰績。所以，我絕對不會只因為某些記者想寫文章罵我吝嗇，就繼續白白浪費這1億美元，我就是不幹。」鄧頓強硬地說，「我不是省預算，我只是不想浪費。只要能幫助贏球，我會請很多按摩師、提供最好的食物，因為照顧好球員是贏球的一部分。只要能戰術性地贏球，要我繳2000萬美元的豪華稅，我也完全沒問題。我想贏球的渴望遠大於賺錢。」鄧頓也在節目中還原了4月份讓外界大做文章的兩大「小氣事件」。先前有報導指控他為了省機票住宿，在對陣聖安東尼奧的季後賽前兩戰，不讓樂福（Caleb Love）、楊布拉德（Chris Youngblood）與肯特（Jayson Kent）三名雙向合約新秀隨隊。鄧頓坦承這是他「初來乍到」交的學費：「我搞砸了，因為我不懂NBA。在冰球界，我們不帶多餘的人隨隊，因為我們是去贏球、不是去度假，我們不想有任何分心。但NBA似乎很習慣這種隨隊文化，我必須學習兩大聯盟的差異。」曾有流言指出，拓荒者作客鳳凰城時，鄧頓為了省下一天的房費，強迫行政團隊提早辦理退房。鄧頓大笑還原真相，表示3月的鳳凰城是旅遊旺季，飯店當天極度缺房，因此要求拓荒者若要延遲退房就必須強制加買一整晚的房費。鄧頓當時二話不說，立刻自掏腰包為所有球員和教練團買下加買房費；至於行政員工，鄧頓則安排他們將行李寄放在大巴士旁的專用房，並包下飯店一個高檔的大型宴會廳，提供豐盛的中餐讓大家在裡面邊吃邊聊、就地辦公，而鄧頓本人也全程在裡面陪伴員工。鄧頓傲然表示：「如果有人覺得這樣叫做吃苦、不能接受，那代表我的企業文化不適合他。我熱愛這種大家聚在一起溝通的文化，如果再來一次，我還是會這麼做。」