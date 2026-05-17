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效力於芝加哥白襪日本強打「村神」村上宗隆在今（17）日對陣芝加哥小熊的「風城大戰」中大放異彩，單場狂轟雙響砲，不僅幫助白襪以8：3奪勝，更強勢登頂美聯全壘打王。賽後，慘遭村上連續兩打席開轟的小熊隊王牌先發泰隆（Jameson Taillon），在接受媒體聯訪時對村上宗隆給予極高評價，甚至公開直言：「完全無法理解為什麼當初大聯盟其他29支球隊對他沒有興趣？」回顧比賽細節，村上宗隆先是在3局下將泰隆一顆外角高角度的變速球強行推成反方向陽春砲；緊接著在5局下，他再度逮到泰隆一顆92.3英哩的直球，轟出一發擊球初速達109英哩（約175.4公里）、飛行距離遠達428英呎（約130公尺）的特大號中外野兩分全壘打，徹底擊潰小熊防線。小熊隊當地體育電視台「Marquee Sports Network」官方YouTube頻道在賽後隨即釋出泰隆的訪問片段。談到被村上宗隆轟出第一發全壘打的失投球，泰隆表示：「那顆變速球我原本希望能投得更低、更偏外角一點，但必須承認，他的力量真的非常驚人。」在村上宗隆季前正式挑戰大聯盟前，美國球探界曾普遍質疑他對大聯盟頂級速球的應對能力，導致多支原本有意爭奪的豪門球隊最終選擇退出，讓白襪隊得以用2年3400萬美金的實惠價格「撿漏」成功。對此，親身體驗過「村神怪力」的泰隆顯得相當困惑，他表示：「完全說實話，我真的完全無法理解，為什麼其他29支球隊當初會對他失去興趣？這看起來就像是某種『集體盲從』，整個聯盟莫名其妙地一起決定退賽。在我看來，這簡直是瘋了。」泰隆進一步讚賞村上宗隆的打擊完成度：「他就是個能不斷把球轟出場外的打者，年輕、充滿活力，在打擊區上的存在感無庸置疑。而且他非常懂得控制自己的好球帶，能把很多細節都做得盡善盡美。雖然我不清楚當初各隊談判的具體狀況，但他現在在白襪隊看起來適應得非常完美、非常舒適，隊友們也非常歡迎他，這從他的場上表現就能一目了然。」