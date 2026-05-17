我是廣告 請繼續往下閱讀

效力於芝加哥白襪日本重砲「村神」村上宗隆在今（17）日主場迎戰芝加哥小熊的「風城大戰」中大放異彩，單場狂轟兩發全壘打，幫助球隊順利收下勝利。除了賽場上的全壘打煙火秀，今日球隊休息室內的一幕漏網鏡頭，更成為全美球迷在社群平台上熱烈討論的焦點，白襪隊右投巴席爾（Mike Vasil）在休息室內手持一根形似「魔杖」的棒子，一本正經地對著準備上場打擊的村上宗隆揮舞，口中念念有詞彷彿在施展某種古老咒語；而村上宗隆也非常配合地擺出被「魔法擊中」的顫抖神情。令人嘖嘖稱奇的是，在接受完這個神祕的「施咒儀式」後，村上宗隆一踏上打擊區，隨即瞄準小熊隊先發強投泰隆（Jameson Taillon）的變化球，將球狠狠掃上左中外野看台，轟出個人今年賽季的第16號全壘打。賽後，化身「白襪哈利波特」的右投巴席爾在接受媒體訪問時，笑著解密了這個新奇的休息室迷信。巴席爾透露：「村上宗隆真的超級喜歡這根魔法杖！」巴席爾解釋，這根『魔法杖』如今已經成為白襪隊祈求休息室氣氛熱絡與連勝的神祕儀式，尤其是村上宗隆對此最為著迷。巴席爾打趣地表示：「現在他每次只要準備走去打擊區前，都會在休息室興奮地到處張望，大喊著：『馬克，我的魔杖在哪裡？』他真的非常渴望我能幫他施展咒語。只要他喜歡且能打出好表現，我絕對樂意一直幫他施法下去。」在「魔法加持」的催化下，村上宗隆今日不僅敲出第16轟，隨後更在第5局追加一發擊球初速達109英哩、飛行距離428英呎的特大號中外野兩分砲，本季第17轟跟著出爐，生涯首度在MLB達成單場雙響砲。目前他以17發全壘打正式超車紐約洋基隊的巨砲「法官」賈吉（Aaron Judge），獨居美聯全壘打王寶座。