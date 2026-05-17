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▲日本火腿首席棒球總管（CBO）栗山英樹（中）今日首邀來台舉辦講座，以大谷翔平為例，表達人的一天從打招呼開始，就展現出積極與活力。（圖／記者林子翔攝）

「中信60甲子緣」棒球特展今（17）日舉辦記者會，重磅邀請日本火腿首席棒球總管（CBO）栗山英樹來台，舉辦棒球講座，談到球員養成時，栗山英樹爆料大谷翔平小學時與父親的3個約定，栗山英樹稍早談到球員養成時，他認為除了棒球場上的技術以外，球員生活塑造也是很重要一環，「大谷翔平小學時，就跟爸爸約定好3件事情，其中一個，就是每當別人呼叫自己時，都要大聲回『又！』。」栗山英樹隨後解釋，大谷翔平父親希望從小塑造出他良好的人格，「不是只有打棒球、教練呼叫時，才大聲喊話，這樣會流於形式，人際關係裡面，不管什麼時候，人家叫你時，每天都要活在很有精神的狀態當中。」栗山英樹笑說，打招呼是一切溝通的開端，還呼籲在場參加講座的台灣青棒球員們，「請明天開始一大早，就讓身邊的人受到你的精神跟喜悅，對爸媽很大聲的說早安！他們會很開心的。打棒球以前，面帶笑容打招呼，記得一整天都保持元氣與精神。」此外，栗山英樹還透露，大谷翔平與父親的另外2個約定，就是全力跑壘與確實做好每個動作，也呼應日本球界有一句話說的「全力直走！」，「不管打出去結果怎樣，就是往一壘狂奔，然後確實做好每個守備、每次打擊。」只要每天保持正能量，就會感受到成就感，才能維持對棒球的興趣，「這樣才會想持續去進步，把基本功做好，每天都有一點成長，就會有動力持續往前進。」