我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇今（17）日在客場對戰洛杉磯天使，天使推出強投索利安諾（Alfonso Soriano）應戰，然而在六局，索利安諾出現罕見控球狀況，單局出現四次保送、兩次觸身球，道奇僅靠一支安打攻下五分，終場道奇以15：2大勝天使，道奇隊單場選到9次保送是獲勝關鍵。大谷翔平這一場比賽4打數敲出2支安打，跑回2分，選到2次保送，打擊率上升到2成47。八局上大谷翔平鎖定天使隊投手馬諾亞（Alek Manoah）的變速球，擊出朝向右外野邊線的銳利平飛安打。球在場地反彈後撞上一壘側觀眾席前方的護網，由於反彈軌跡不規則，加上天使傳球發生失誤，大谷一溜煙連衝三個壘包直奔本壘得分。天使當下雖提出挑戰，認為球先出界應為場地二壘安打，但記錄組維持原判，隨後並將此PLAY修正為三壘安打加上右外野手阿德爾（Jo Adell）的傳球失誤。大谷的火力秀還沒完，9局上1出局滿壘的關鍵時刻，他再度對馬諾亞痛擊，敲出擊球初速高達111.7英哩（約179.7公里）的暴力二壘安打，一舉清空壘包灌進3分，創下本季個人單場最多的5分打點紀錄。此役大谷單場雙安、4度上壘，展現經過「完全休養日」後的絕佳回溫手感，賽後打擊率來到0.247、攻擊指數（OPS）為0.828，成功以強悍攻擊帶動球隊氣勢。本場比賽道奇在首局就靠著史密斯（Will Smith）的右外野犧牲高飛球先馳得點，隨後雙方陷入投手戰。關鍵出現在6局上，天使先發王牌索里安諾（José Soriano）在無人出局時控球徹底大暴走，接替的希爾賽（Chase Silseth）也未能穩住陣腳，道奇單局僅憑1支一壘安打，就靠著瘋狂的4次四壞球與2次觸身球保送，兵不血刃地狂灌5分奠定勝基。加上比賽後段8、9兩局合計灌進9分，全場敲出10支安打炸裂15分，徹底開起天使隊的「大魯閣」。除了大谷的瘋狂表現外，道奇隊陣中的MVP強打貝茲（Mookie Betts）今天也敲出傷癒歸隊後的首發全壘打（本季第4轟），宣示全能身手回歸。而在投手端，新星左投羅布列斯基（Justin Wrobleski）今天主投6局被敲7支安打僅失2分，飆出5次三振、1次保送，優質先發的內容幫助他順利收下本季第6勝，賽後防禦率精采壓低至2.49。道奇隊全場投打發揮相得益彰，團隊狀態與大谷的手感同步加溫。