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洛杉磯道奇隊今（17）日作客對決洛杉磯天使隊，終場以15：2大比分血洗老東家，豪取近期4連勝。陣中超級巨星大谷翔平此役展現頂級破壞力，單場揮出2支長打、豪取個人本季新高的5分打點，並選到2次保送與1次盜壘成功。大谷第8局敲出一發三壘安打，本來有機會成為賽季第8轟，但遭遇改判，對此大谷稱不知道天使球場加裝了新的防護網，但反正自己就是全力跑壘，沒想太多。這一幕激起全場驚呼的play發生在第8局2出局一、二壘有人時，大谷翔平將天使投手馬諾亞（Alek Manoah）的一顆變速球狠狠逮到，掃成右翼邊線的強勁平飛安打。這顆球在地面彈跳後，好巧不巧擊中了天使球場今年才全新架設的一壘側觀眾席護網。由於球反彈的軌跡極不規則，加上天使外野手阿德爾（Jo Adell）處理球時發生嚴重滑手與惡傳，大谷翔平展現神速，像核子跑車般一氣呵成直衝本壘踩下分數。全場球迷原以為見證了震撼的「場內全壘打（Inside-the-park HR）」，未料大聯盟官方在幾分鐘後將紀錄修正為「三壘安打」加上「外野手惡傳失誤進壘」，讓這發賽季第8轟瞬間蒸發，令不少隨隊媒體與球迷大呼可惜。大谷翔平在9局上再度發威，於滿壘時補上一記掃清壘包的3分打點二壘安打，單場獨拿5分打點寫下個人本季新高，也是大聯盟生涯首次在「沒有開轟」的情況下單場灌進5分打點。目前他的賽季數據也累積提升至打率0.247、7本壘打、22打點。賽後，大谷翔平接受當地媒體聯訪，還原了那次無緣寫下紀錄的驚人跑壘，從記者口中得知，那顆結果變成三壘安打的球，其實打中的是今年才新裝設的觀眾席護網。大谷翔平對此表示：「我完全不知道（有新網子），畢竟我以前待在這裡的時候還沒有。當時在場上我根本不確定球有沒有擊中網子，總之我就是拿出100%的渴望、什麼都不管地全力狂奔。最後結果是好的（幫球隊得分），我想這樣就很棒了。」「不論是天使的球迷還是道奇的球迷，能夠在我曾經待過以及現在效力的兩支球隊粉絲面前打球，對我而言是一件非常特別且具有意義的事。能在這樣的舞台上打出好表現，真的非常特別。」大谷也表示，目前自己的打擊狀態確實有越來越好的趨勢，接下來會繼續保持、好好努力。隨著道奇打線今日敲出10支安打換回15分的瘋狂大勝，球隊的勝差已來到優異的「+10」。這波強勢的4連勝，正是從大谷翔平日前登板主投7局無失分的優質先發開啟。