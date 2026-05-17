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洛杉磯天使隊今（17）日在主場迎戰洛杉磯道奇隊，卻親手導演了一場荒謬至極的投手崩盤悲劇。前5局雙方原本上演精彩的投手戰，未料第6局天使投手群集體迷航，單局僅被敲出1支安打、卻瘋狂送出「連續6次四死球」保送大禮，導致戰局瞬間崩潰。終場天使以2：15慘敗給道奇吞下5連連敗，並以悲情的速度寫下全大聯盟今年最速「30敗」的超慘紀錄。看著前隊友大谷翔平單場狂灌5分打點，以及自家投手群的離奇表現，鎮守中外野的「神鱒」楚奧特（Mike Trout）被轉播單位拍到在場上表情呆滯、無語問蒼天。本場比賽前半段本是一場高水準對決，由道奇先發羅布雷斯基（Nick Wrobleski）強碰天使先發索里亞諾（José Soriano），前5局場面緊繃。未料到了6局上，惡夢毫無預警地降臨。索里亞諾在解決首名打者大谷翔平後，控球全面失控，貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）、史密斯連續被保送上壘。天使隨後緊急換上西爾瑟斯（Chase Silseth）救火，未料他一上場竟直接對赫南德茲（Teoscar Hernández）砸出觸身球，完成連續6名打者因四死球進壘的荒謬奇景。隨後再被寇爾（Zach Cole）補上左外野安打失掉2分，單局在僅出現1支安打的情況下，被道奇灌進5分大局。一旦狂亂的齒輪開啟便再也無法收拾。第8局道奇靠著貝茲開轟在內再拿4分；9局上天使守備再度發生傳球失誤，隨後在1出局滿壘時，被大谷翔平一記掃清壘包的二壘安打徹底擊潰。當比分來到2比15的巨大差距時，天使隊在中外野防區的看板球星楚奧特被轉播鏡頭捕捉到一臉木然、眼神空洞地呆立在場上，顯得無比絕望。最終天使教練團放棄抵抗，被迫指派內野手佛雷雪（Adam Frazier）登板收拾殘局。針對這場一夕崩盤的慘烈賽事，擔任NHK BS電視台球評的前職棒名將小早川毅彦一針見血地指出：「明明前半段是一場如此緊湊、充滿張力的比賽，卻在同一個半局出現這種一面倒的毀滅性發展。這已經完全不是投球技術的問題了，這純粹是投手群內部引發了連鎖性的『心態被打崩』。」天使隊在吞下這場慘敗後，戰績持續沉淪，成為2026年球季全大聯盟「最快吃下30敗」的球隊，季前引以為傲的重建之路再度蒙上巨大陰影。反觀今日痛擊老東家的大谷翔平，所在的道奇隊收穫4連勝，大谷更在全新的二刀流保護方針下打得快樂又有效率。看到此消彼長的殘酷現實，也讓不少日本球迷紛紛感嘆：「還好大谷去年走得快！」、「豪門與魚腩球隊的差距，在這一局被展現得淋漓盡致。」