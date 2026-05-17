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洛杉磯道奇隊今（17）日以15：2痛宰洛杉磯天使隊，收下近期4連勝。大谷翔平此役敲出個人本季首支三壘安打與3分打點二壘安打、跑出本季第6次盜壘，灌進5分打點。有趣的是，或許是這場大勝打得太過痛快，大谷在比賽結束後僅僅「15分鐘」便收拾完畢光速開車下班。看到大谷如此充滿活力的表現，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後笑逐顏開，直言先前的「強制輪休策略」完全收到了重設心靈與體能的預期效果。大谷翔平今日在場上展現出近乎瘋狂的體能與速度。首局選到保送後，他先靠著貝茲（Mookie Betts）安打狂奔上三壘，再透過犧牲飛球跑回全隊第1分；第3局即便遭遇自打球重擊左膝痛到慘叫，他隨後照樣選到保送並發動本季第6次盜壘成功。全場最高潮發生在第8局，大谷敲出右外野邊線平飛球，球擊中今年新設的觀眾席護網後不規則反彈。天使外野手阿德爾（Jo Adell）誤以為是「場外二壘安打」而放慢處理，大谷則逮住機會馬力全開一路狂飆衝回本壘。雖然紀錄判定為三壘安打加防守失誤，但主帥羅伯斯賽後一邊開心地笑、一邊形容：「當下看著他全速衝鋒，感覺就像在看『小聯盟（Little League）的趣味場內全壘打』一樣！但能看到他展現這種100%全力以赴狂奔的姿態，真的太棒了。」大谷翔平在第9局滿壘時，再度揮出一記擊球初速高達180公里的清壘二壘安打，幫助球隊擴大至13分差，也逼得天使隊派上野手登板。羅伯斯總教練對這次長打的跑壘強度讚不絕口：「這記二壘安打時的跑壘強度，比任何數據都更能證明大谷現在的身體狀態有多好。他的揮棒速度、擊球內容都無懈可擊，最後的全力衝刺代表他體能根本還游刃有餘。」戰友貝茲賽後也對大谷開啟誇獎模式：「這完全就是翔平的風格。在這個聯盟裡，能創造出這種大場面、同時又具備這種繞壘速度的球員根本屈指可數，但他總是能找到方法辦到。」此役過後，大谷翔平本季數據提升至打擊率2成47、7發全壘打、22分打點。而在單場獨拿5分打點、瘋狂繞壘的激戰過後，大谷翔平並沒有在休息室沉浸於大勝的餘韻中，在比賽結束短短15分鐘後，就被捕捉到早已收拾好行囊光速離開球場，展現出與場上速度一樣驚人的「光速下班」節奏。羅伯斯總教練對於大谷今日表現欣慰地表示，這正是球團希望看到的健康大谷。回顧大谷日前在13日投手專念先發7局無失分奪冠後，14日隨即被教練團強制排除在先發名單外進行徹底休息。「當時我們的方針就是希望讓他休息幾天，好讓他的心靈與身體都能得到徹底的『重設（Reset）』，」羅伯斯滿意地說，「今天看來，這項多休息的策略完全照著我們的預期發生了。他現在絕對能感受到自己正處於極佳的狀態， 球棒也揮得非常快速且強勁。」