栗山英樹受邀來台參與「中信60甲子緣」棒球特展，並舉辦專場棒球講座，曾作為2023年WBC世界棒球經典賽冠軍教頭的他，談到中華隊今年與賽最終戰面對韓國一戰時，栗山英樹笑說被中華隊拚戰精神所感動，形容場上的局面「已經超越技術層面，就像是用靈魂在比賽一樣。」

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栗山英樹關心經典賽　對台韓戰印象深刻

栗山英樹是日本隊2023年經典賽奪冠總教練，結束後風光交出兵符，本屆經典賽預賽在日本東京巨蛋舉行，栗山英樹當然也很關心戰況，儘管中華隊最終止步預賽，但他尤其對台韓戰印象深刻。

「雖然最後結局，對兩個國家（台灣與日本）來說都很遺憾，但看到中華隊最後一場比賽面對韓國隊，真的非常感動，那已經超越技術層面，真的是用靈魂在比賽。」

台灣很像家人　栗山英樹分享亞洲棒球願景

栗山英樹提到，自己因為棒球關係很常來到台灣，日本火腿隊過去也有陽岱鋼、王柏融、古林睿煬與孫易磊等球員，「對我來說，台灣不像是另一個國家，更像是家人的感覺。」

栗山英樹也提到自己隊於整個亞洲棒球圈的願景，「雖然這句話由我來講，可能有點超過，但我希望大家可以共同努力，把整個亞洲棒球帶動起來。台灣在拿到12強世界冠軍後，感受到整個國家對棒球更熱烈，希望能夠有更多球迷加入。」

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林子翔編輯記者

熱愛運動卻當不了職業運動員，於是走上體育記者一職。
待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，期望透過文字，傳遞更多運動場上的精采時刻。