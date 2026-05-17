金州勇士隊即將迎來一個充滿變數且關鍵的休賽季，陣中四冠功臣「嘴綠」格林（Draymond Green）今夏有球員選擇權，可選擇跳出合約。對此，勇士隊總經理鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）於今（15）日召開媒體記者會，親自證實已與格林針對未來去向進行溝通，但他也坦言：「球現在在他的球場上（意指決定權完全在他）。」
格林手握2770萬美元選擇權 勇士期盼他「終老灣區」
現年36歲的格林在2012年選秀會上以第35順位被勇士選中，14年職業生涯全數奉獻給舊金山。他不僅是2017年的年度最佳防守球員（DPOY）、四度入選全明星賽，更是勇士王朝奪下四座總冠軍的核心靈魂。
根據《The Athletic》記者弗里德爾（Nick Friedell）報導，格林下賽季手握2770萬美元的球員選擇權（Player Option），必須在6月29日前做出決定。他可以選擇執行合約、以此為基礎與球團談判一份更長期的延長合約，或是拒絕執行並投入自由球員市場。
總經理鄧利維表示：「我們確實已經展開對話，我們希望他能以勇士球員的身分結束職業生涯，他基本上也是這麼想的。我預期他會回來，但最終這仍是他的決定。」
總教練科爾（Steve Kerr）也向這位功勳老將溫情喊話：「第一要務是，這完全取決於他自己。他有球員選擇權，所以他必須和經紀人好好評估。只要他和柯瑞（Stephen Curry）還在這裡，我就會承諾一直執教他們。我視他們為建隊的合作夥伴，我們共同建立的成就非常特別。」
內線雙塔談判將啟動 兩大主力重傷歸期未定
除了格林之外，鄧利維與科爾也對雙塔波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與霍福德（Al Horford）下季續留抱持樂觀態度。季中從亞特蘭大交易過來的波爾辛吉斯今夏將成為完全自由球員，球團近期將與他展開續約談判；而老將霍福德則手握近600萬美元的球員選擇權。鄧利維讚賞兩人在本季打出高效表現，為勇士注入了過去罕見的內線元素。
此外，鄧利維也帶來了陣中主力的最新傷情更新。明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler，十字韌帶撕裂）與小將穆迪（Moses Moody，髕骨韌帶斷裂）目前的復健進度皆相當順利，但由於傷勢嚴重，目前要評估下賽季何時能重返賽場還為時過早。
是精明還是盲目？隨隊記者酸總經理「太樂觀」
儘管鄧利維在記者會上對球隊現狀抱持極其樂觀的看法，認為球隊本季未能走得更遠並非「天賦不足」，而是因為傷兵以及可控的失誤問題。但這番言論也遭到了NBC體育灣區記者普爾（Monte Poole）的無情挑戰。
普爾言辭犀利地指出，總經理這番樂觀遠景言論究竟是「精明的商業欺敵」還是「單純的幻想」仍有待商榷。事實上，在柯瑞與巴特勒相繼受傷倒下之前，勇士就已經打得相當掙扎，賽季後半段更在32場比賽中慘吞22敗（僅拿10勝）。隨著陣容面臨高昂薪資與大洗牌，格林是否會執行選擇權回歸，將成為勇士今夏軍備競賽的第一塊骨牌。
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現年36歲的格林在2012年選秀會上以第35順位被勇士選中，14年職業生涯全數奉獻給舊金山。他不僅是2017年的年度最佳防守球員（DPOY）、四度入選全明星賽，更是勇士王朝奪下四座總冠軍的核心靈魂。
根據《The Athletic》記者弗里德爾（Nick Friedell）報導，格林下賽季手握2770萬美元的球員選擇權（Player Option），必須在6月29日前做出決定。他可以選擇執行合約、以此為基礎與球團談判一份更長期的延長合約，或是拒絕執行並投入自由球員市場。
總經理鄧利維表示：「我們確實已經展開對話，我們希望他能以勇士球員的身分結束職業生涯，他基本上也是這麼想的。我預期他會回來，但最終這仍是他的決定。」
總教練科爾（Steve Kerr）也向這位功勳老將溫情喊話：「第一要務是，這完全取決於他自己。他有球員選擇權，所以他必須和經紀人好好評估。只要他和柯瑞（Stephen Curry）還在這裡，我就會承諾一直執教他們。我視他們為建隊的合作夥伴，我們共同建立的成就非常特別。」
內線雙塔談判將啟動 兩大主力重傷歸期未定
除了格林之外，鄧利維與科爾也對雙塔波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與霍福德（Al Horford）下季續留抱持樂觀態度。季中從亞特蘭大交易過來的波爾辛吉斯今夏將成為完全自由球員，球團近期將與他展開續約談判；而老將霍福德則手握近600萬美元的球員選擇權。鄧利維讚賞兩人在本季打出高效表現，為勇士注入了過去罕見的內線元素。
此外，鄧利維也帶來了陣中主力的最新傷情更新。明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler，十字韌帶撕裂）與小將穆迪（Moses Moody，髕骨韌帶斷裂）目前的復健進度皆相當順利，但由於傷勢嚴重，目前要評估下賽季何時能重返賽場還為時過早。
是精明還是盲目？隨隊記者酸總經理「太樂觀」
儘管鄧利維在記者會上對球隊現狀抱持極其樂觀的看法，認為球隊本季未能走得更遠並非「天賦不足」，而是因為傷兵以及可控的失誤問題。但這番言論也遭到了NBC體育灣區記者普爾（Monte Poole）的無情挑戰。
普爾言辭犀利地指出，總經理這番樂觀遠景言論究竟是「精明的商業欺敵」還是「單純的幻想」仍有待商榷。事實上，在柯瑞與巴特勒相繼受傷倒下之前，勇士就已經打得相當掙扎，賽季後半段更在32場比賽中慘吞22敗（僅拿10勝）。隨著陣容面臨高昂薪資與大洗牌，格林是否會執行選擇權回歸，將成為勇士今夏軍備競賽的第一塊骨牌。