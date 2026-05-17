2026年NBA季後賽東區準決賽的硝煙即將在終極一戰中落幕。底特律活塞與克里夫蘭騎士的系列賽一路激戰至搶七，兩隊不僅在首輪各自走完七場生死戰，如今又再度站上同一條淘汰線，這是NBA歷史上僅第四次出現兩隊連續打搶七的紀錄。活塞在整個季後賽中打過四場淘汰賽且全數勝出，展現出令人膽寒的求生本能；騎士則靠著哈登與米契爾的老將經驗咬住系列賽。這場決定命運的比賽，將成為康寧漢、米契爾與哈登三人職業生涯的重要定義時刻，勝者將晉級東區決賽迎戰紐約尼克。
🟡本文重點摘要
📍2026年NBA季後賽活塞、騎士G7賽程與轉播資訊
📍2026年NBA季後賽次輪對戰組合
📍兩隊G7戰力分析與觀賽重點
📍活塞、騎士季後賽球員名單
📍活塞、騎士G7系列賽預測
📍NBA 2025-26賽季季後賽直播哪裡看？
活塞、騎士G7賽程與轉播資訊
本場搶七大戰將於底特律的小凱薩體育館（Little Caesars Arena）主場開打。
2026年NBA季後賽次輪對戰組合
2026年NBA季後賽「活塞VS騎士G7」戰力分析
康寧漢在首輪連續三場淘汰賽中，分別砍下45分、32分、32分的恐怖數據，三分球命中率高達18投11中，展現出頂級球星的王者風範——這是他職業生涯至今最閃耀的篇章。米契爾則渴望生涯首度晉級東區決賽；而哈登作為前MVP，上一次站上NBA總決賽舞台已是2012年的往事，若要給自己一個重返總冠軍賽的機會，今夜必須先過活塞這關。
麥克斯・史特魯斯（Max Strus，騎士）： 系列賽表現冷熱不均，多次被活塞的康寧漢與哈里斯（Tobias Harris）針對性地在換防後進行攻擊；但他也在關鍵時刻以三分球回敬對手，是騎士外線火力的重要保障。
鄧肯・羅賓遜（Duncan Robinson，活塞）： 因下背部傷勢缺席一場，G6復出後甚至未列先發。然而他在三分線外的威脅性讓騎士不敢輕易放人，一旦捕捉到空位機會，他隨時能引爆一波得分浪潮。
達尼斯・詹金斯（Daniss Jenkins，活塞）： 這位剛進聯盟第二年、選秀落選的控衛，在近兩場比賽成為騎士的惡夢。他在大場面前毫不怯場，Bickerstaff更將他提拔為G6的先發球員，足見教練組對他的高度信任。
活塞、騎士季後賽球員名單
前鋒（F）： Tobias Harris (PF), Ron Holland (SF), Duncan Robinson (SG/SF), Ausar Thompson (SF), Chaz Lanier (SG), Tolu Smith (PF), Tristan Enaruna (SF), Isaac Jones (PF-雙向)
中鋒（C）： Jalen Duren (C), Isaiah Stewart (C), Paul Reed (C)
前鋒（F）： Evan Mobley (PF), Max Strus (SF), Dean Wade (PF), Larry Nance Jr. (PF), Jaylon Tyson (SF), Nae'Qwan Tomlin (PF), Riley Minix (SF)
中鋒（C）： Jarrett Allen (C), Thomas Bryant (C), Olivier Sarr (C)
活塞、騎士G7系列賽預測
這是一場無法預測結局的終極對決。活塞坐擁主場之利，且在整個季後賽的淘汰賽中保持四戰全勝的驚人紀錄，搶七戰的心理素質無庸置疑；康寧漢在淘汰賽的表現更讓人見識到他的超凡意志力。然而，體能問題是活塞最大的隱憂，康寧漢若在第四節無法維持水準，活塞將面臨考驗。
騎士這邊，米契爾的季後賽渴望與哈登的老辣經驗是最強底牌，艾倫與莫布里的雙塔組合在禁區的爭奪上也不落下風。G7在底特律主場開打，現場氣氛將成為活塞的第六人；但若騎士能在客場開局穩住節奏、逼康寧漢提前消耗，比賽走向將急轉直下。
預測：活塞主場優勢與求生本能佔上風，活塞險勝晉級東區決賽。
NBA 2025-26賽季季後賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA季後賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季季後賽直播轉播資訊：
🟡 電視轉播：緯來體育台
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📍2026年NBA季後賽活塞、騎士G7賽程與轉播資訊
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📍兩隊G7戰力分析與觀賽重點
📍活塞、騎士季後賽球員名單
📍活塞、騎士G7系列賽預測
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活塞、騎士G7賽程與轉播資訊
本場搶七大戰將於底特律的小凱薩體育館（Little Caesars Arena）主場開打。
|場次
|日期
|台灣時間
|主場
|轉播單位
|G7
|5月18日（一）
|08:00
|活塞
|Amazon Prime Video
- 底特律活塞 VS 克里夫蘭騎士（G7決戰）
- 紐約尼克 VS 費城76人（尼克勝出）
- 奧克拉荷馬雷霆 VS 洛杉磯湖人（雷霆勝出）
- 聖安東尼奧馬刺 VS 明尼蘇達灰狼（馬刺勝出）
1. 三大球星的職涯關鍵時刻這場搶七大戰，對活塞的康寧漢（Cade Cunningham）、騎士的米契爾（Donovan Mitchell）與哈登（James Harden）而言，意義遠超過一場普通的季後賽比賽。
康寧漢在首輪連續三場淘汰賽中，分別砍下45分、32分、32分的恐怖數據，三分球命中率高達18投11中，展現出頂級球星的王者風範——這是他職業生涯至今最閃耀的篇章。米契爾則渴望生涯首度晉級東區決賽；而哈登作為前MVP，上一次站上NBA總決賽舞台已是2012年的往事，若要給自己一個重返總冠軍賽的機會，今夜必須先過活塞這關。
2. 觀賽重點A：康寧漢的體能是最大變數康寧漢在季後賽開打前才剛經歷肺部塌陷的傷勢，如今已打到生涯季後賽第14場比賽。他在G5與G6分別上場48分鐘與42分鐘，中間僅有兩天休息，且在G6後段明顯體力透支，全靠替補球員及時救火。若G7演變成一場焦灼的拉鋸戰，第四節的康寧漢還剩多少油箱，將直接決定活塞的命運。騎士能否在第四節針對性地調整防守策略、逼他提前消耗體力，將是教練席上的重大課題。
3. 觀賽重點B：哈登的失誤問題能否改善？哈登在本系列賽場均高達5次失誤，成為騎士進攻端最大的隱憂。然而在最近兩場比賽中，他已合計罰球24次，展現出老將操控比賽節奏的高超技巧。活塞主帥比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）也直言：「他有一種超乎常人、操控裁判哨音的能力。」在G7這樣的生死時刻，哈登能否將失誤降至最低、同時繼續穩定製造罰球機會，是騎士能否逆轉活塞的核心關鍵。
4. 觀賽重點C：4位關鍵非明星球員賈瑞特・艾倫（Jarrett Allen，騎士）： 在系列賽中表現有起伏，多數時候進攻端需倚靠哈登餵球。但他在封阻與搶籃板方面的潛在爆發力不可忽視，G7必須阻止杜倫再度統治禁區。
麥克斯・史特魯斯（Max Strus，騎士）： 系列賽表現冷熱不均，多次被活塞的康寧漢與哈里斯（Tobias Harris）針對性地在換防後進行攻擊；但他也在關鍵時刻以三分球回敬對手，是騎士外線火力的重要保障。
鄧肯・羅賓遜（Duncan Robinson，活塞）： 因下背部傷勢缺席一場，G6復出後甚至未列先發。然而他在三分線外的威脅性讓騎士不敢輕易放人，一旦捕捉到空位機會，他隨時能引爆一波得分浪潮。
達尼斯・詹金斯（Daniss Jenkins，活塞）： 這位剛進聯盟第二年、選秀落選的控衛，在近兩場比賽成為騎士的惡夢。他在大場面前毫不怯場，Bickerstaff更將他提拔為G6的先發球員，足見教練組對他的高度信任。
【底特律活塞隊】後衛（G）： Cade Cunningham (PG), Marcus Sasser (PG), Daniss Jenkins (PG), Kevin Huerter (SG), Caris LeVert (SG), Javonte Green (SG), Wendell Moore Jr. (SG-雙向)
前鋒（F）： Tobias Harris (PF), Ron Holland (SF), Duncan Robinson (SG/SF), Ausar Thompson (SF), Chaz Lanier (SG), Tolu Smith (PF), Tristan Enaruna (SF), Isaac Jones (PF-雙向)
中鋒（C）： Jalen Duren (C), Isaiah Stewart (C), Paul Reed (C)
【克里夫蘭騎士隊】後衛（G）： James Harden (PG), Donovan Mitchell (SG), Dennis Schröder (PG), Tyrese Proctor (PG), Craig Porter Jr. (PG), Sam Merrill (SG), Keon Ellis (SG)
前鋒（F）： Evan Mobley (PF), Max Strus (SF), Dean Wade (PF), Larry Nance Jr. (PF), Jaylon Tyson (SF), Nae'Qwan Tomlin (PF), Riley Minix (SF)
中鋒（C）： Jarrett Allen (C), Thomas Bryant (C), Olivier Sarr (C)
活塞、騎士G7系列賽預測
這是一場無法預測結局的終極對決。活塞坐擁主場之利，且在整個季後賽的淘汰賽中保持四戰全勝的驚人紀錄，搶七戰的心理素質無庸置疑；康寧漢在淘汰賽的表現更讓人見識到他的超凡意志力。然而，體能問題是活塞最大的隱憂，康寧漢若在第四節無法維持水準，活塞將面臨考驗。
騎士這邊，米契爾的季後賽渴望與哈登的老辣經驗是最強底牌，艾倫與莫布里的雙塔組合在禁區的爭奪上也不落下風。G7在底特律主場開打，現場氣氛將成為活塞的第六人；但若騎士能在客場開局穩住節奏、逼康寧漢提前消耗，比賽走向將急轉直下。
預測：活塞主場優勢與求生本能佔上風，活塞險勝晉級東區決賽。
NBA 2025-26賽季季後賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA季後賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。
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🟡 電視轉播：緯來體育台
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