場次 日期 台灣時間 主場 轉播單位 G7 5月18日（一） 08:00 活塞 Amazon Prime Video

底特律活塞 VS 克里夫蘭騎士（G7決戰）

紐約尼克 VS 費城76人（尼克勝出）

奧克拉荷馬雷霆 VS 洛杉磯湖人（雷霆勝出）

聖安東尼奧馬刺 VS 明尼蘇達灰狼（馬刺勝出）

▲康寧漢在今年季後賽面臨淘汰時展現恐怖統治力，但連續的高強度出賽與驚人上場時間，讓他在G7決戰的「油箱剩餘血量」成為活塞能否勝出的最大變數。（圖／美聯社／達志影像）

1. 三大球星的職涯關鍵時刻

2. 觀賽重點A：康寧漢的體能是最大變數

3. 觀賽重點B：哈登的失誤問題能否改善？

▲騎士球星哈登雖然在系列賽中飽受失誤困擾，但他超凡的節奏掌控與頻頻站上罰球線的經驗，仍是騎士客場搶勝的最強底牌。（圖／美聯社／達志影像）

4. 觀賽重點C：4位關鍵非明星球員

▲活塞隊二年級落選控衛詹金斯（Daniss Jenkins）在近兩戰打出大將之風，更在G6被提拔為先發，他的神勇表現已成為騎士教練團必須嚴加防範的夢魘。（圖／美聯社／達志影像）

【底特律活塞隊】

【克里夫蘭騎士隊】

▲騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）在G7必須展現爆發力，全力制衡活塞杜倫對籃板的統治，雙方綠葉球員的防守對抗將直接決定比賽的走勢。（圖／美聯社／達志影像）

這場搶七大戰，對活塞的康寧漢（Cade Cunningham）、騎士的米契爾（Donovan Mitchell）與哈登（James Harden）而言，意義遠超過一場普通的季後賽比賽。康寧漢在首輪連續三場淘汰賽中，分別砍下45分、32分、32分的恐怖數據，三分球命中率高達18投11中，展現出頂級球星的王者風範——這是他職業生涯至今最閃耀的篇章。米契爾則渴望生涯首度晉級東區決賽；而哈登作為前MVP，上一次站上NBA總決賽舞台已是2012年的往事，若要給自己一個重返總冠軍賽的機會，今夜必須先過活塞這關。康寧漢在季後賽開打前才剛經歷肺部塌陷的傷勢，如今已打到生涯季後賽第14場比賽。他在G5與G6分別上場48分鐘與42分鐘，中間僅有兩天休息，且在G6後段明顯體力透支，全靠替補球員及時救火。若G7演變成一場焦灼的拉鋸戰，第四節的康寧漢還剩多少油箱，將直接決定活塞的命運。騎士能否在第四節針對性地調整防守策略、逼他提前消耗體力，將是教練席上的重大課題。哈登在本系列賽場均高達5次失誤，成為騎士進攻端最大的隱憂。然而在最近兩場比賽中，他已合計罰球24次，展現出老將操控比賽節奏的高超技巧。活塞主帥比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）也直言：「他有一種超乎常人、操控裁判哨音的能力。」在G7這樣的生死時刻，哈登能否將失誤降至最低、同時繼續穩定製造罰球機會，是騎士能否逆轉活塞的核心關鍵。在系列賽中表現有起伏，多數時候進攻端需倚靠哈登餵球。但他在封阻與搶籃板方面的潛在爆發力不可忽視，G7必須阻止杜倫再度統治禁區。系列賽表現冷熱不均，多次被活塞的康寧漢與哈里斯（Tobias Harris）針對性地在換防後進行攻擊；但他也在關鍵時刻以三分球回敬對手，是騎士外線火力的重要保障。因下背部傷勢缺席一場，G6復出後甚至未列先發。然而他在三分線外的威脅性讓騎士不敢輕易放人，一旦捕捉到空位機會，他隨時能引爆一波得分浪潮。這位剛進聯盟第二年、選秀落選的控衛，在近兩場比賽成為騎士的惡夢。他在大場面前毫不怯場，Bickerstaff更將他提拔為G6的先發球員，足見教練組對他的高度信任。Cade Cunningham (PG), Marcus Sasser (PG), Daniss Jenkins (PG), Kevin Huerter (SG), Caris LeVert (SG), Javonte Green (SG), Wendell Moore Jr. (SG-雙向)Tobias Harris (PF), Ron Holland (SF), Duncan Robinson (SG/SF), Ausar Thompson (SF), Chaz Lanier (SG), Tolu Smith (PF), Tristan Enaruna (SF), Isaac Jones (PF-雙向)Jalen Duren (C), Isaiah Stewart (C), Paul Reed (C)James Harden (PG), Donovan Mitchell (SG), Dennis Schröder (PG), Tyrese Proctor (PG), Craig Porter Jr. (PG), Sam Merrill (SG), Keon Ellis (SG)Evan Mobley (PF), Max Strus (SF), Dean Wade (PF), Larry Nance Jr. (PF), Jaylon Tyson (SF), Nae'Qwan Tomlin (PF), Riley Minix (SF)Jarrett Allen (C), Thomas Bryant (C), Olivier Sarr (C)這是一場無法預測結局的終極對決。活塞坐擁主場之利，且在整個季後賽的淘汰賽中保持四戰全勝的驚人紀錄，搶七戰的心理素質無庸置疑；康寧漢在淘汰賽的表現更讓人見識到他的超凡意志力。然而，體能問題是活塞最大的隱憂，康寧漢若在第四節無法維持水準，活塞將面臨考驗。騎士這邊，米契爾的季後賽渴望與哈登的老辣經驗是最強底牌，艾倫與莫布里的雙塔組合在禁區的爭奪上也不落下風。G7在底特律主場開打，現場氣氛將成為活塞的第六人；但若騎士能在客場開局穩住節奏、逼康寧漢提前消耗，比賽走向將急轉直下。2025-2026年的NBA季後賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass等直播平台。NBA 2025-26賽季季後賽直播轉播資訊：