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▲看到大谷在場上不斷全力跑壘的身影，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽後給予了最高評價。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊今（17）日在客場以15：2血洗洛杉磯天使隊，收下4連勝。陣中球星大谷翔平在第8局差點敲出場內全壘打，不過大聯盟官方在重播審視後，最終將紀錄認定為「三壘安打加上對手守備失誤」，讓大谷的賽季第8轟當場消失。賽後，當時人在一壘、親眼見證這幕「大混亂」的道奇隊友寇爾（Alex Call）在休息室接受聯訪，幽默還原了當時目瞪口呆的逗趣現場。這一幕讓天使球場陷入極度混亂的關鍵Play發生在第8局2出局一、二壘有人時。大谷翔平擊出一記右翼邊線的強勁平飛安打，球在地面彈跳後擊中了今年新設的觀眾席護網。當時人在一壘的道奇外野手寇爾，一看到大谷擊球便開足馬力狂奔。「不論當時比分差距有多大，只要我一離開壘包，我的目標就是死命跑回本壘得分，」寇爾賽後笑著還原當下的情況：「我當時跑得很快，做好了很好的第二離壘推進。球打出去後我根本沒時間回頭看，直到我順利踩到本壘板，一轉身——天啊！翔平竟然也跟在我屁股後面滑回本壘了！」寇爾坦言，當時看到大谷竟然也衝回本壘，全場觀眾瘋狂高喊「場內全壘打」，自己卻是一頭霧水：「我當下的反應是：『到底發生了什麼事？』直到比賽暫停、大家看大螢幕重播，我才終於明白發生了什麼事。」雖然天使隊對於這顆擊中右外野新護網的球提出重播輔助判決，認為應該判定為「場外二壘安打」，但大聯盟規章明定該護網屬於「比賽進行中（In-play）」。加上天使外野手阿德爾（Jo Adell）處理球滑手又發生惡傳，大谷才得以一氣呵成直衝本壘。身為外野手的寇爾，賽後也從專業角度探討了天使隊的守備瑕疵。他指出：「有時候球擊中外野側面的構造，導致彈跳方向不規則或球突然停下，這對外野手來說確實非常棘手。但我們被灌輸的觀念是，只要球還在場內滾動，你就是要繼續執行守備、球員就是要繼續跑壘。如果覺得判決有爭議，等Play結束再去挑戰就好。你不動，對手就是會一直跑。」看到大谷在場上不斷全力跑壘的身影，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽後給予了最高評價。羅伯斯欣慰地表示：「這展現了他極佳的努力態度。無論如何都是全力狂奔，甚至不斷積極挑戰下一個壘包，這種拼勁是球隊最需要的。這不僅證明他的揮棒速度與平衡感很好，更代表他在經歷先前的徹底輪休後，目前體能相當充沛、身體還有非常多的餘力！」