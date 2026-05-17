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▲尼克官方與各大票務網站早已「提前部署」，大膽向球迷發送潛在總冠軍賽的購票郵件。（圖／美聯社／達志影像）

▲身為大蘋果城的精神象徵，麥迪遜廣場花園向來是全美票價最貴的娛樂聖堂。（圖／美聯社／達志影像）

紐約尼克隊的球迷今年徹底瘋狂了！雖然NBA季後賽分區決賽都還沒正式開打，甚至尼克隊在東區決賽的對手都尚未出爐，但這支睽違多年展現爭冠實力的紐約大軍，其主場麥迪遜廣場花園（MSG）已按捺不住高漲的奪冠氣勢，悄悄在二手票務平台上架「總冠軍賽門票」。根據知名票務網站SeatGeek與Gametime的最新數據，門票天價令人咋舌，其中最貴的場邊第一排VIP座位竟被炒到近20萬美元，相當於一張門票就要價新台幣640萬元！尼克隊在總教練布朗（Mike Brown）的帶領下，前兩輪以極具統治力的姿態接連輾壓亞特蘭大老鷹與費城76人。特別是在次輪系列賽中，主將布朗森（Jalen Brunson）、唐斯（Karl-Anthony Towns）及布里吉斯（Mikal Bridges）聯手帶動下，以大比分4：0乾淨利落地「橫掃」76人，四場比賽場均淨勝高達22分。尼克隊的好表現讓全美最大城市提前陷入瘋狂。雖然東區決賽對手究竟是第1種子底特律活塞、還是第4種子克里夫蘭騎士，還得看周一第七戰生死鬥的結果，但尼克官方與各大票務網站早已「提前部署」，大膽向球迷發送潛在總冠軍賽的購票郵件。根據美國論壇與購票APP揭露的麥迪遜廣場花園總冠軍賽「預售票價地圖」，其天文數字讓普通人根本無法想像。最頂級場邊座（Courtside）：在總冠軍賽第三戰（尼克首場主場），最具象徵性的場邊第一排座位，最高標價衝上19萬922美元（約合新台幣640萬元），其餘場邊席最少也要9萬至10萬2000美元。低層看台（Lower Levels）稍微靠近球場底線或兩側的精華區域，起跳價全部從5000美元（約合新台幣16萬元）大關喊起。最便宜「山頂鳥瞰位」：如果只是想踏進麥迪遜廣場花園感受氣氛，最上層、最邊緣的「純進場」極限位子，Game 1起價就高達2800至3177美元（約合新台幣10萬元）。即使是尚未決定對手的東區決賽，主場門票同樣貴得嚇人，最上層座位目前含手續費已飆破642美元（約合新台幣2萬元），分區決賽的場邊席也超過16000美元。身為大蘋果城的精神象徵，麥迪遜廣場花園向來是全美票價最貴的娛樂聖堂。《運動畫刊》打趣地表示，這種毫無人性的高昂票價雖然對普通球迷的存錢筒是個毀滅性打擊，但唯一的「好處」是，這能徹底杜絕任何客隊地球迷買票進場「反客為主」的入侵意願。屆時到了分區決賽與總冠軍賽，大導演史派克李（Spike Lee）、當紅巨星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）、影星班史提勒（Ben Stiller）等好萊塢死忠星光陣容勢必全數到齊。雖然這一切「提早開賣」的前提，是布朗森與尼克大軍必須先在週二開打的東區決賽中順利過關，但以目前球隊全員健康、整整多休息一週的完美以逸待勞姿態，紐約人顯然深信，這一次他們絕對能打破1999年以來的魔咒，一路殺進最終的終極決戰。