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▲2022年卡達世界盃冠軍阿根廷在奪冠之路上共射入15球（不含PK大戰），雖然火力強大，但距離歷史前11名的神級紀錄仍有一段不小的距離。（圖／美聯社／達志影像）

排名 球隊（年份） 單屆進球數 最終名次 1 匈牙利（1954） 27球 亞軍 2 西德（1954） 25球 冠軍 3 法國（1958） 23球 季軍 4 巴西（1950） 22球 亞軍 5 巴西（1970） 19球 冠軍 6 阿根廷（1930） 18球 亞軍 6 巴西（2002） 18球 冠軍 6 德國（2014） 18球 冠軍 9 奧地利（1954） 17球 季軍 9 葡萄牙（1966） 17球 季軍 9 西德（1970） 17球 季軍

在世界盃足球賽（FIFA World Cup）的歷史長河中，高舉大力神盃的冠軍隊伍通常都伴隨著強大的進攻火力。不過，根據國際足總（FIFA）的歷史數據統計，在單屆賽事中至少轟入17球以上的11支「神級進球製造機」中，雖然他們最終都能挺進前3名，但真正能順利封王的隊伍，竟然僅有大約三分之一。翻開這份由國際足總認證的單屆進球排行榜，前兩名皆在同一年誕生。在1954年瑞士世界盃中，匈牙利與西德分別瘋狂砍下27球與25球。當時在小組賽階段，實力強勁的匈牙利曾以8比3血洗西德；未料兩軍在決賽再度狹路相逢，西德隊上演了史詩級的絕地大反撲，最終以3比2氣走匈牙利。這讓匈牙利至今仍保持著世界盃單屆進球最多（27球）卻與冠軍無緣的悲情紀錄。由於早期世界盃防守戰術尚未成熟、比賽競爭張力與現今有別，導致高比分的進球秀頻頻發生。榜單中幾乎所有名次都集中在1970年以前，進入21世紀之後，僅有兩支球隊成功跨越單屆17球的門檻，分別是2002年由「大羅」羅納度（Ronaldo）領軍奪冠的巴西，以及2014年戰術精準、同樣順利封王的坦克大軍德國，兩隊皆在奪冠之路上轟入18球。「森巴軍團」巴西無疑是歷史進球榜單的最大贏家，除了2002年之外，他們還曾於1950年轟入22球（亞軍）以及1970年攻下19球（冠軍），歷史上共計四度進榜，高居世界第一。為了將這項歷史紀錄具體化，以2022年卡達世界盃奪冠的阿根廷為例，由梅西（Lionel Messi）領軍的藍白軍團在7場常規與延長賽賽事中，共計攻入15球（不含兩場PK大戰的8顆進球）。雖然現代足球的防守強度與戰術紀律已讓大比分比賽難以重現，但在未來的世界盃中，是否能有超級強權再度挑戰單屆17轟的歷史神級榜單，依然是全球球迷最引頸期盼的焦點。