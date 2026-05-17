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排名 球員（國家） 頭槌進球數 參賽年份 1 克洛澤（Miroslav Klose／德國） 7球 2002, 2006, 2010, 2014 2 蓋德穆勒（Gerd Müller／德國） 5球 1970, 1974 3 柯奇士（Sándor Kocsis／匈牙利） 4球 1954 3 斯庫赫拉維（Tomáš Skuhravý／捷克） 4球 1990 3 內耶德利（Oldřich Nejedlý／捷克） 4球 1934, 1938 3 沙馬赫（Andrzej Szarmach／波蘭） 4球 1974, 1978, 1982 3 克林斯曼（Jürgen Klinsmann／德國） 4球 1990, 1994, 1998

在世界盃足球賽（FIFA World Cup）的高強度對抗中，利用頭槌破網不僅需要頂級的身體素質，更需要精準的門前嗅覺。根據國際足總（FIFA）的歷史數據統計，在世界盃歷史上「用頭得分最多」的球員榜單中，德意志軍團展現了恐怖的空中制霸能力。其中，德國傳奇前鋒克洛澤（Miroslav Klose）更是物理意義上與數據意義上的雙料第一，成為無爭議的歷史空戰之王。生涯橫跨2002年至2014年四屆世界盃的克洛澤，生涯累計在世界盃出賽24場（歷史第三）。他不僅以16顆總進球數高居世界盃歷史進球王，更恐怖的是，這16顆進球中有高達7球是由頭槌頂入。他在2002年韓日世界盃初登場時，便上演過單場頭槌帽子戲法，其精準的起跳時機與神級滯空力，讓他至今仍傲視這份「空中霸主」榜單。緊隨其後的是另一位德國傳奇——70年代的「轟炸機」蓋德穆勒（Gerd Müller）。他僅僅參與了兩屆世界盃（1970、1974），便以極高效率頂入5顆頭槌，位居歷史第二。在並列第三名的4球集團中，台灣與美國球迷非常熟悉的名帥「金色轟炸機」克林斯曼（Jürgen Klinsmann）也赫然在列。他在球員時代為德國隊出征三屆世界盃，累積11顆總進球中有4球來自他的招牌頭槌。此外，這份名單還記錄了許多歷史級的空戰秀。例如1954年匈牙利黃金一代的重砲柯奇士（Sándor Kocsis），以及1990年義大利世界盃上、靠著極具侵略性的制空權震驚全台的捷克神鋒斯庫赫拉維（Tomáš Skuhravý），兩人均創下在「單屆賽事轟入4記頭槌」的恐怖紀錄，與波蘭傳奇沙馬赫等人並列歷史第三。