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富邦悍將本週舉辦「迺夜市呷好味」主題日，總教練後藤光尊昨（16）日登場時，手上拿著珍珠奶茶與雞排，瞬間成為社群熱議話題。今（17）日賽前，後藤證實自己平常都喝2杯「全糖」珍珠奶茶，他笑說嚼珍珠的口感會上癮，平常也會自己去買飲料，還示範用中文點餐，後藤透露，除了珍奶，還喜歡喝珍珠、仙草凍、布丁組成的「奶茶三兄弟」，以及加入草仔粿與粉粿的「逮丸奶茶」。今日賽前媒體詢問後藤平常喝珍珠奶茶時，點全糖是傳聞還是事實，後藤想都沒想直言，「是！我都喝全糖，一天要喝兩杯。」後藤說，為了不變胖，自己有在好好運動。當後藤說自己一天喝2杯全糖珍奶時，在場媒體都瞪大雙眼，後藤笑說，「大家的臉怎麼都不可思議？」聽到台灣人很少喝全糖時，後藤說，「我是日本人呀（俺、日本人だもん）！」被問到日本人是不是都喝這麼甜，後藤卻苦笑，「抱歉，其實我在日本沒喝過珍奶，雖然知道它的存在，但沒試過。」回想第一次喝到珍奶，「原來這就是真正（本番）的珍珠奶茶。」後藤說，無論是嚼珍珠的口感或是奶茶的甜，他都覺得很棒，「嚼的時候那口感會讓人上癮。」被問到最喜歡哪一家飲料店，「離家近的話是50嵐。」除了珍珠奶茶，後藤還喜歡喝珍珠、仙草凍、布丁組成的「奶茶三兄弟」，翻譯也說後藤會點加入草仔粿與粉粿的「逮丸奶茶」。後藤透露，自己也會去飲料店買珍奶，他還示範用中文點餐，「珍珠奶茶...全糖....少冰！」後藤也苦笑表示，「這是什麼採訪。」結束受訪後，後藤看到今日的珍奶是半糖，露出懊惱的表情。1.50嵐：全糖珍珠奶茶2.COCO：奶茶三兄弟3.一沐日：逮丸奶茶