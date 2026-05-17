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2026年美、加、墨世界盃足球賽即將於6月開打，但G組的伊朗國家隊（Team Melli）究竟能不能順利參賽，過去數週因政治與地緣衝突蒙上巨大陰影。不過這場牽動國際政局的足壇危機近日迎來曙光，根據《西雅圖時報》與《阿聯酋阿爾賈辛拉電視台》報導，伊朗足協與國際足總（FIFA）高層昨日在土耳其伊斯坦堡召開緊急密會，會後雙方宣布在參賽權與簽證問題上「取得重大進展」，伊朗官方隨即也公布了30人的世界盃初選大名單。自今年2月28日美國與以色列對伊朗發動攻擊並引發區域衝突以來，伊朗是否會「抵制」或被迫退出這場由美、加、墨三國合辦的世界盃，一直備受各界質疑。本月更發生一起嚴重的外交插曲，伊朗足協主席塔吉（Mehdi Taj）率領代表團前往溫哥華參加FIFA代表大會，卻在多倫多轉機時遭到加拿大入境官員嚴厲盤查並拒絕入境，最終被迫遣返。加拿大政府先前已將「伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）」列為恐怖組織，並指控塔吉與該組織有染。這項驅逐事件引發連鎖效應，外界高度擔憂部分曾有革命衛隊服役背景的伊朗球員與隨隊職員，恐將無法取得美國簽證。為了解決燃眉之急，FIFA秘書長格拉夫斯特倫（Mattias Grafström）昨日親自與伊朗足協主席塔吉在土耳其會面。塔吉在會前向FIFA開出了包含美國簽證、維安與尊重國旗國歌在內的10大核心訴求，甚至曾大膽提案「將伊朗的小組賽全部移師到墨西哥舉行」，但遭FIFA主席英凡提諾（Gianni Infantino）嚴正拒絕，堅持所有賽事必須在原定場地舉行。所幸，昨日的會議氣氛極其融洽。FIFA秘書長格拉夫斯特倫在會後發表聲明力挺：「我們與伊朗足協進行了一場非常具有建設性且優秀的會議。我們正緊密合作，並非常期待且歡迎 Team Melli（伊朗隊）前來參加2026世界盃。」雖然格拉夫斯特倫拒絕透露關於美國簽證核發的具體細節，但伊朗足協主席塔吉隨後在FIFA官方網站上欣慰地證實：「我很高興FIFA聽取了伊朗提出的全部10點訴求，並為每一項都提供了相應的解決方案。我們有共同的承諾，確保伊朗隊能毫無障礙、順利地參與世界盃。」隨著密會順利落幕，伊朗國家隊隨即向FIFA提交了30人的預備大名單，陣中核心由效力於希臘奧林匹亞科斯隊的明星前鋒塔雷米（Mehdi Taremi）領銜，不過令人意外的是，陣中備受期待的年輕新星薩亞德馬內什（Allahyar Sayyadmanesh）此次並未入選。這份名單最終必須精簡至26人。按照計畫，大批德黑蘭球迷已聚集為球隊送行，伊朗全隊將於週一（18日）啟程前往土耳其安塔利亞展開第一階段集訓，隨後於6月初正式移師位於美國亞利桑那州圖森（Tucson）的基諾體育園區（Kino Sports Complex）設立世界盃大本營。本屆世界盃伊朗被分在G組，小組賽三場比賽全數在美國本土進行，他們預計於6月15日在洛杉磯迎戰首個對手紐西蘭，隨後將陸續強碰歐洲強權比利時，以及6月26日在西雅圖世紀互聯體育場（Lumen Field）對決埃及隊。雖然地緣政治的緊繃氣氛依舊，但體育最終超越了政治，伊朗隊已確定不會在最高殿堂中缺席。