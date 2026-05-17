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▲富邦悍將外野手申皓瑋傷癒歸隊，今日重返一軍，面對台鋼雄鷹扛開路先鋒。（圖／記者葉政勳攝 ,資料照）

中華職棒今（17）日公告球員異動，統一7-ELEVEn獅42歲老將陳鏞基升上一軍，迎接他引退年的首場一軍例行賽，且在面對中信兄弟之戰扛先發第4棒；富邦悍將外野手申皓瑋傷癒歸隊，今日對台鋼雄鷹打開路先鋒，雄鷹「狀元」韋宏亮下二軍調整1個月，今日重返一軍，味全龍內野手拿莫・伊漾本季首度上一軍，對樂天桃猿打先發第2棒。獅隊今日升降2上2下，拉上老將陳鏞基以及今日先發投手林詔恩，下放捕手無吳柏賢、內野手林培緯，42歲的陳鏞基今年球季結束將要引退，今日升上一軍，迎接本季首戰，且扛先發第4棒，本季在二軍出賽3場，7打數敲出2安打，打擊率2成86。雄鷹同樣是2上2下，投手許育銘、賴智垣下二軍調整，拉上「狀元」韋宏亮、先發投手陳正毅，韋宏亮下二軍1個月，期間出賽10場，投9.1局8分（7責失分），防禦率6.75。桃猿與兄弟分別拉上先發投手艾菩樂（Tyler Eppler）與伍立辰。悍將則是傷兵歸隊，外野手申皓瑋傷勢恢復回到一軍，今日對雄鷹之戰打開路先鋒，老將王勝偉下二軍。悍將總教練後藤光尊表示，申皓瑋目前傷勢完全沒有問題，已經有辦法好好揮棒。龍隊今日下放「土虱」曾仁和，前役對老東家桃猿主投6局失1分，奪下本季第2勝，龍隊升上內野手拿莫‧伊漾，並且打先發第2棒，拿莫‧伊漾本季在二軍出賽25場，61打數敲出13安，打擊率2成13。