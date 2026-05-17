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▲張士綸今年在二軍連續3年繳出高於平均以上火力，卻因守備位置始終無法登上一軍。（圖／中信兄弟提供）

中信兄弟開季至今團隊打擊OPS+95.6位居倒數第2，但二軍仍有不少打者發揮出色，其中以林吳晉瑋、張士綸2位年輕戰將成績最穩定，前者目前出賽12場打擊率2成96、上壘率超過5成，OPS+166遠高於聯盟平均，張士綸則是連續3年繳出高於聯盟平均的打擊火力，但2人今年在一軍都未獲太多機會，合計僅有3打數紀錄。林吳晉瑋是2020年第五輪指名球員，以具備打擊期待感的捕手身分加入，2024年在一軍曾單季獲得36場出賽，至今仍是生涯最多，他去年曾有望扛下二號捕手重任，但打擊時因鉤狀骨骨折脫離戰線，後續角色被陳統恩擠走。林吳晉瑋開季進入一軍名單，還加練外野以求更多上場機會，但不久後就回到二軍，至今出賽12場就選到12次保送，累積2成96打擊率、5成37上壘率與4成44長打率，OPS+高達166。6年二軍生涯中，林吳晉瑋四度打出高於聯盟平均的火力，但由於蹲捕技巧仍待磨練，二號捕手地位始終沒有他的一席之地。張士綸方面，2023年選秀第三輪加入黃衫軍後，至今都是兄弟極力栽培的內野好手，季前參與BCL美洲冠軍聯賽，前3戰合計敲出8安打，打擊率高達4成55，展現強力競爭力。張士綸開季至今都待在二軍，還未獲得升一軍機會，今年作為二軍內野主力，出賽21場、繳出打擊率3成06、1轟、15分打點成績單，上壘率3成72、長打率4成都在水準以上，OPS+達到109，相比過去2季OPS+146、115雖然略有退步，但逐漸展現穩定能力。張士綸主要問題在於防守能力，今年以游擊手身分出賽20場失誤4次，守備率.966已有進步，但在一軍擁有江坤宇、張仁瑋2主力卡住游擊防守情況下，張士綸未來要升一軍，恐怕得轉往其他位置，過去2季，他在三壘、二壘也都有出賽機會，所幸他年僅21歲，未來仍有不少機會。