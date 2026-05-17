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洛杉磯道奇隊於今（17）日作客洛杉磯天使隊主場，全隊火力全開，終場以15：2大勝對手，順利將連勝紀錄延伸至4場。雖然本戰道奇打線在比賽後段大爆發，但在比賽前段，一關鍵守備在賽後引起討論。道奇隊此役雖然在比賽後段攻下本季新高的15分，但勝負的關鍵分水嶺，其實出現在比賽中段雙方低比分的拉鋸時刻。在4局下半道奇僅以1：0微幅領先、此時2出局且三壘有人的情況下，道奇先發投手羅布萊斯基（Wrobleski）面臨失分危機，被打者沙努爾（Schanuel）擊出了一記直擊中外野的犀利平飛球。這球原本極有可能形成追平比分的安打，但道奇中外野手帕赫斯（Pages）反應極快，迅速朝著左外野方向大步狂奔，最後在關鍵時刻飛身使出美技撲接，成功抓下這記局數的第3個出局數。眼見危機解除，投手丘上的羅布萊斯基隨即高舉球帽，向隊友的精彩守備致敬；反觀錯失安打的打者沙努爾則氣得怒砸頭盔，沮喪之情溢於言表。對於這記成功激勵全隊士氣的關鍵防守，外野手帕赫斯在賽後顯得相當淡定。他坦言自己當時的想法非常單純，就是無論如何都要把球接住，就算需要飛身撲接也無所謂，自己只是試著在場上保持冷靜、不帶任何恐懼地去打球。此役主投6局僅失2分、順利奪下本季第6勝的先發投手羅布萊斯基，賽後提起這記神級守備時依舊帶著滿臉笑容。他興奮地表示，球擊出的瞬間原本以為百分之百會是安打，隨後看到隊友的身影才心想或許有機會追到，結果帕赫斯就真的飛撲過去把球沒收了，羅布萊斯基更大讚這絕對是他棒球生涯至今看過最帥氣的守備，真的太厲害了。