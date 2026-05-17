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中信兄弟今（17）日作客亞太球場交手統一獅，三局上二壘有人失分危機時，面對林靖凱敲出的投手滾地球，黃衫軍團隊野球處理夾殺，期間一度有4名野手全部擠在三壘，最後合計8名野手處理這次守備，統一獅跑者林泓弦插翅也難逃、最終遭到觸殺，但也爭取到時間，護送跑者林靖凱上到二壘，將傷害降至最低。三局上，兄弟先發投手伍立辰讓林靖凱敲出投手前滾地球，由於二壘跑者林泓弦提前起跑，只好衝向三壘，伍立辰接球後啟動夾殺，先傳球給游擊手張仁瑋之後，再傳給三壘手黃韋盛、黃韋盛往前逼近後改給二壘手岳東華，岳東華再回傳，最後由黃韋盛傳給補進二壘的中外野手岳政華取得觸殺。過程中花費多達15秒、經由5次傳球後終於成功取得出局數，投手伍立辰、捕手高宇杰、三壘手黃韋盛與張仁瑋4位球員一度都擠在三壘，動用多達8位防守球員合力處理這次夾殺，讓球迷笑稱內野「真的忙翻了」。目前比賽進行到五局上，中信兄弟靠著四局上單局3安打，由岳東華敲出中外野落地安打率先攻下1分，目前1：0領先統一獅，伍立辰本場用59球投出4局無失分，比賽前段表現出色。中信兄弟本場若是再擊敗統一獅，將是本季首度達成3連戰橫掃，也是本季第二次3連勝。