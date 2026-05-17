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中華職棒台鋼雄鷹「狀元」韋宏亮4月11日因投球狀態、體重控制不佳，下二軍調整，今（17）日重返一軍，雄鷹投手教練蕭任汶指出，會先看韋宏亮第1場狀況再決定要不要放回勝利組。談到韋宏亮的體重，蕭任汶說，根據報告已經有減少4公斤，「他就是這種福相嘛，瘦了一點，還是福相，現在比較輕盈一點。」韋宏亮季前入選經典賽中華隊培訓隊，但開季狀況不理想，出賽5場防禦率高達13.50，4月11日遭下放二軍，當時蕭任汶指出，韋宏亮在國家隊因豐盛伙食，導致體重增加5公斤，影響到投球狀態。今日媒體訊問蕭任汶關於韋宏亮的身體控制狀況，蕭任汶反問，「你看有（變瘦）嗎？他就是這種福相嘛，瘦了一點，還是福相。」蕭任汶說，根據二軍教練團的報告，韋宏亮已經瘦了4公斤，「有啦，現在比較輕盈一點。」蕭任汶表示，會先看韋宏亮回一軍後的首次出賽狀況，「如果表現穩定，接下來的比賽應該就會是在勝利組，一開始難度、門檻不要太高，能夠有表現，下一次再把他拉到（勝利組）。」蕭任汶指出，韋宏亮季前的定位原本是投1局的投手，但下二軍調整的這段時間，二軍教練有特別要求韋宏亮出賽時投2局，目前應該有儲備2局的體力。在二軍期間韋宏亮出賽10場，投9.1局8分（7責失分），防禦率6.75。