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堪薩斯皇家今（17）日交手聖路易紅雀一戰，美國現役最強游擊手小威特（Bobby Witt Jr.）一次補位三壘時，沒有接下捕手迪亞茲（Elias Diaz）暴傳球，但他隨後上演神演技，用手套緊緊黏住赫雷拉（Ivan Herrera）身體，還露出淡定表情，赫雷拉起身後傻在三壘壘包上，腦袋一片混亂，威特「詐欺野球」直接幫球隊守住1分，紅雀三壘指導教練一度急到跳腳。本場紅雀八局下以3：1領先皇家，柏勒森（Alec Burleson）敲出安打後，二壘跑者溫恩（Masyn Winn）率先跑回第4分，皇家捕手迪亞茲接球後傳往三壘，想封殺撲上三壘的赫雷拉，想不到卻意外傳出大暴傳，補位的威特急中生智，儘管手套沒有接到球，仍行雲流水地貼在赫雷拉身上，後者起身後面對焦急的三壘指導教練，露出混亂的神情，隨後才發現自己被威特騙了。威特這次守備直接幫皇家多守下1分，可惜九局上反攻無力，最終仍以2：4吞敗。威特本場3打數1安打、獲得1次保送，賽後打擊率微幅上升到3成09、OPS達到.886。威特神演技上演「詐欺野球」，賽後片段也在網路上瘋傳，不少球迷讚嘆2屆游擊金手套的演技真的太好，「壘指跟本壘隊友都急得快哭出來了」、「演得好 跑者視線被擋住了沒看到有滾過去」、「真的會急到跳腳」、「神演技真的服了」