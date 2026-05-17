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球場安全與球員健康：裁判（Referee）與競賽官員（Match Officials）會評估場地是否會對球員造成傷害。若草皮過軟、積水嚴重導致無法正常跑動或有滑倒風險，才可能暫停或延後。 比賽公平性：天然草皮若嚴重積水，球可能「浮起來」影響傳球與定位球品質，此時裁判會進行「排水測試」（將球丟到場中觀察是否下沉或彈跳）。

若偵測到閃電在球場周邊一定距離（美國常見標準為13公里 / 8英里左右），必須立即暫停比賽，所有人進入安全區域避雷。

2025年FIFA俱樂部世界盃在美國舉辦期間，已多次因雷雨導致比賽延遲1至2小時，甚至接近完賽前暫停近2小時。

2026世足預計將面臨相同挑戰，雷雨可能讓比賽延長數小時，影響轉播與賽程。

▲依據國際足聯安全指引，一旦球場周邊偵測到雷擊風險，裁判將立即暫停比賽以保障全員安全。（圖／美聯社／達志影像）

若中斷時間在4小時以內，原則上從中斷處繼續進行（比分、換人次數、時間均保留）。

若無法在原球場恢復，或中斷過久，則可能重賽該半場或整場比賽，由裁判、競賽委員會與主辦單位共同決定。

亞足聯等賽事常有「兩個30分鐘暫停額度」，總延遲可達60分鐘，超過則重新評估。

2014巴西世足 ：美國 vs 德國小組賽前，雷西非（Recife）豪雨造成場外積水嚴重，但比賽仍正常舉行。

：美國 vs 德國小組賽前，雷西非（Recife）豪雨造成場外積水嚴重，但比賽仍正常舉行。 1974西德世足 ：波蘭 vs 西德因大雨延遲，場地泥濘不堪，被稱為「法蘭克福水戰」。

：波蘭 vs 西德因大雨延遲，場地泥濘不堪，被稱為「法蘭克福水戰」。 其他案例多為延遲開賽或短暫暫停，極少整場取消。

世界盃足球賽（FIFA World Cup）作為全球最大體育盛事，賽程緊湊且備受矚目，天氣因素往往成為變數之一。尤其2026年世界盃將由美國、加拿大、墨西哥聯合主辦，夏季雷陣雨與極端天氣頻繁，那麼「下雨了比賽還會繼續嗎？」根據FIFA競賽規則與各洲際足聯指引，純粹的下雨並非停止比賽的充分理由。足球比賽耐雨性高於棒球等運動，主要考量兩大因素：只要場地排水良好、沒有積水成池，即使大雨傾盆，比賽通常會照常進行，許多經典世足比賽就是在豪雨中踢完。FIFA針對惡劣天氣中斷比賽有明確規範（以近期俱樂部世界盃為例）：完全取消或改期的情況非常罕見，通常只發生在場地嚴重無法使用或有安全疑慮時。相較之下，（如卡達2022世足原定夏季舉辦的原因），反而是FIFA更常透過「補水暫停」（2026世足將強制每半場22分鐘左右實施3分鐘補水暫停）來處理的問題。