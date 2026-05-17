世界盃足球賽（FIFA World Cup）作為全球最大體育盛事，賽程緊湊且備受矚目，天氣因素往往成為變數之一。尤其2026年世界盃將由美國、加拿大、墨西哥聯合主辦，夏季雷陣雨與極端天氣頻繁，那麼「下雨了比賽還會繼續嗎？」根據FIFA競賽規則與各洲際足聯指引，純粹的下雨並非停止比賽的充分理由。

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FIFA基本原則：雨再大也通常照踢

足球比賽耐雨性高於棒球等運動，主要考量兩大因素：

  1. 球場安全與球員健康：裁判（Referee）與競賽官員（Match Officials）會評估場地是否會對球員造成傷害。若草皮過軟、積水嚴重導致無法正常跑動或有滑倒風險，才可能暫停或延後。
  2. 比賽公平性：天然草皮若嚴重積水，球可能「浮起來」影響傳球與定位球品質，此時裁判會進行「排水測試」（將球丟到場中觀察是否下沉或彈跳）。
只要場地排水良好、沒有積水成池，即使大雨傾盆，比賽通常會照常進行，許多經典世足比賽就是在豪雨中踢完。

打雷、閃電才是最大威脅

閃電是足球比賽中最危險的天氣因素。國際足聯與主辦國安全規範通常規定：

  • 若偵測到閃電在球場周邊一定距離（美國常見標準為13公里 / 8英里左右），必須立即暫停比賽，所有人進入安全區域避雷。
  • 2025年FIFA俱樂部世界盃在美國舉辦期間，已多次因雷雨導致比賽延遲1至2小時，甚至接近完賽前暫停近2小時。
  • 2026世足預計將面臨相同挑戰，雷雨可能讓比賽延長數小時，影響轉播與賽程。
▲依據國際足聯安全指引，一旦球場周邊偵測到雷擊風險，裁判將立即暫停比賽以保障全員安全。（圖／美聯社／達志影像）
▲依據國際足聯安全指引，一旦球場周邊偵測到雷擊風險，裁判將立即暫停比賽以保障全員安全。（圖／美聯社／達志影像）
比賽中斷後的處理方式

FIFA針對惡劣天氣中斷比賽有明確規範（以近期俱樂部世界盃為例）：

  • 若中斷時間在4小時以內，原則上從中斷處繼續進行（比分、換人次數、時間均保留）。
  • 若無法在原球場恢復，或中斷過久，則可能重賽該半場或整場比賽，由裁判、競賽委員會與主辦單位共同決定。
  • 亞足聯等賽事常有「兩個30分鐘暫停額度」，總延遲可達60分鐘，超過則重新評估。
完全取消或改期的情況非常罕見，通常只發生在場地嚴重無法使用或有安全疑慮時。

歷史案例：世足如何面對大雨

  • 2014巴西世足：美國 vs 德國小組賽前，雷西非（Recife）豪雨造成場外積水嚴重，但比賽仍正常舉行。
  • 1974西德世足：波蘭 vs 西德因大雨延遲，場地泥濘不堪，被稱為「法蘭克福水戰」。
  • 其他案例多為延遲開賽或短暫暫停，極少整場取消。
相較之下，極端高溫（如卡達2022世足原定夏季舉辦的原因），反而是FIFA更常透過「補水暫停」（2026世足將強制每半場22分鐘左右實施3分鐘補水暫停）來處理的問題。


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路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...