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中信兄弟今（17）日交手統一獅，力拼本季第12勝，也是本季首度3連戰橫掃，全隊上下都拚了，四局上當家鐵捕高宇杰奮力撲向三壘，拚到球褲當場破掉，忍著膝蓋疼痛、手指仍緊扣住三壘壘包，拚盡全力的舉動，徹底感動百萬象迷，並留言說道，「只求你們別受傷」、「真的太拚了...」兄弟、統一獅本場推出本土投手對決，黃衫軍四局上展開攻勢，高宇杰1出局後敲安站上一壘，隨後宋晟睿敲出內野安打，高宇杰因提早起跑奮力衝向三壘，為了閃過觸殺用膝蓋落地，球褲當場破掉，高宇杰儘管膝蓋受傷，手仍扣著三壘壘包，讓總教練平野惠一也憂心忡忡到場上關心高宇杰。所幸高宇杰最後安全上壘，並靠著下一棒岳東華敲安先馳得點，中信兄弟取得1：0領先。隨後五局上滿壘局面下，統一獅高偉強暴投，隊魂王威晨也奮力衝向本壘，與補位的投手在本壘攻防戰時、滑壘疑似腳部受傷，最終仍比回傳球更快，跑回黃衫軍第3分，同樣讓象迷深受感動。中信兄弟靠著拚勁、以及先發投手伍立辰五局無失分取得領先，但在第六局換上盧孟揚後，單局被攻下4分逆轉，目前陷入3：4落後中。