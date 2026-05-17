2026年美、加、墨世界盃足球賽即將於6月開打，作為四年一度的體壇盛事，每屆世足賽總吸引許多球迷的目光。而在足球比賽中，「越位」（Offside）是最常引起爭議、也最讓新手球迷頭痛的規則之一。每次世足或重要賽事轉播時，總會聽到「越位！」「這個不算越位吧？」的討論。究竟什麼是越位？為什麼要有這個規則？以下用最清楚的方式為你完整科普。
越位的基本定義（2025/2026最新規則）
根據國際足總（FIFA）與國際足球協會理事會（IFAB）《足球競賽規則》第11條：
一名球員處於越位位置，必須同時符合以下兩個條件：
為什麼要有越位規則？
越位規則早在1863年英格蘭足總成立初期就已存在，目的主要有兩個：
VAR時代的挑戰與爭議
自2019年VAR（Video Assistant Referee，又稱影像輔助裁判）引入後，越位判決變得極其嚴格，甚至出現「腳趾越位」「膝蓋越位」等毫米級爭議。為此，FIFA與IFAB近年不斷測試新方案，例如：以「上半身」作為主要判定部位。在部分試驗中，只要進攻球員身體任何可得分部位與防守球員平行，即不算越位（俗稱「日光規則」），這些改革旨在減少過度嚴苛的判決，讓比賽更流暢、更偏向進攻。
簡單比喻幫助記憶
想像防守方最後兩名球員（含守門員）拉出一條「隱形防線」。當隊友傳球的那一刻，接球的進攻球員如果身體任何關鍵部位已經超過這條線，就可能越位。關鍵在於「傳球瞬間」的位置，而不是之後跑到哪裡。越位規則雖然複雜，卻是足球戰術深度的重要基礎。它讓比賽不只是比速度，更比位置感、時機掌握與團隊默契。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據國際足總（FIFA）與國際足球協會理事會（IFAB）《足球競賽規則》第11條：
一名球員處於越位位置，必須同時符合以下兩個條件：
- 任何部分頭部、身體或腳位於對方半場（不含中線）。
- 任何部分頭部、身體或腳比球和對方倒數第二名球員（通常是除了守門員以外的最後一名防守球員）更靠近對方球門線。
- 手和手臂不算（判定時以腋下為上界）。
- 單純站在越位位置並不犯規。只有當隊友傳球或觸球的瞬間，該球員處於越位位置，且介入比賽（碰球、影響對手、獲得利益），才會被判越位犯規。
- 裁判（或助理裁判）舉旗，判越位違例。
- 由對方球隊在犯規地點踢間接自由球。
- 若因此形成進球，進球無效。
- 接到界外球、角球、球門球時。
- 與倒數第二名防守球員平行或更後方。
- 防守球員故意回傳或守門員出擊後形成的新位置。
越位規則早在1863年英格蘭足總成立初期就已存在，目的主要有兩個：
- 防止「門前蹲守」：避免進攻球員一直站在對方門前等長傳，破壞比賽觀賞性。
- 鼓勵進攻與團隊配合：迫使球員必須保持適當位置，促進傳切配合與戰術多樣性，而不是單純大腳長傳。
VAR時代的挑戰與爭議
自2019年VAR（Video Assistant Referee，又稱影像輔助裁判）引入後，越位判決變得極其嚴格，甚至出現「腳趾越位」「膝蓋越位」等毫米級爭議。為此，FIFA與IFAB近年不斷測試新方案，例如：以「上半身」作為主要判定部位。在部分試驗中，只要進攻球員身體任何可得分部位與防守球員平行，即不算越位（俗稱「日光規則」），這些改革旨在減少過度嚴苛的判決，讓比賽更流暢、更偏向進攻。
簡單比喻幫助記憶
想像防守方最後兩名球員（含守門員）拉出一條「隱形防線」。當隊友傳球的那一刻，接球的進攻球員如果身體任何關鍵部位已經超過這條線，就可能越位。關鍵在於「傳球瞬間」的位置，而不是之後跑到哪裡。越位規則雖然複雜，卻是足球戰術深度的重要基礎。它讓比賽不只是比速度，更比位置感、時機掌握與團隊默契。
更多「2026世界盃」相關新聞。