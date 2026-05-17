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任何部分頭部、身體或腳位於對方半場（不含中線）。 任何部分頭部、身體或腳比球和對方倒數第二名球員（通常是除了守門員以外的最後一名防守球員）更靠近對方球門線。

手和手臂不算（判定時以腋下為上界）。

單純站在越位位置並不犯規。只有當隊友傳球或觸球的瞬間，該球員處於越位位置，且介入比賽（碰球、影響對手、獲得利益），才會被判越位犯規。

裁判（或助理裁判）舉旗，判 越位違例 。

。 由對方球隊在犯規地點踢 間接自由球 。

。 若因此形成進球，進球無效。

接到 界外球、角球、球門球 時。

時。 與倒數第二名防守球員 平行 或更後方。

或更後方。 防守球員故意回傳或守門員出擊後形成的新位置。

▲2026年世界盃足球賽（FIFA World Cup）越位懶人包。（圖／Gemini AI／記者路皓惟監製）

防止「門前蹲守」：避免進攻球員一直站在對方門前等長傳，破壞比賽觀賞性。 鼓勵進攻與團隊配合：迫使球員必須保持適當位置，促進傳切配合與戰術多樣性，而不是單純大腳長傳。

2026年美、加、墨世界盃足球賽即將於6月開打，作為四年一度的體壇盛事，每屆世足賽總吸引許多球迷的目光。而在足球比賽中，「越位」（Offside）是最常引起爭議、也最讓新手球迷頭痛的規則之一。每次世足或重要賽事轉播時，總會聽到「越位！」「這個不算越位吧？」的討論。究竟什麼是越位？為什麼要有這個規則？以下用最清楚的方式為你完整科普。根據國際足總（FIFA）與國際足球協會理事會（IFAB）《足球競賽規則》第11條：一名球員，必須同時符合以下兩個條件：越位規則早在1863年英格蘭足總成立初期就已存在，目的主要有兩個：早期曾有「三人越位規則」（進攻方與球門之間至少需有三名防守球員），1925年改為現行的「兩人越位規則」（倒數第二名），大幅增加進攻機會。自2019年引入後，越位判決變得極其嚴格，甚至出現「腳趾越位」「膝蓋越位」等毫米級爭議。為此，FIFA與IFAB近年不斷測試新方案，例如：以「上半身」作為主要判定部位。在部分試驗中，只要進攻球員身體任何可得分部位與防守球員平行，即不算越位（俗稱「日光規則」），這些改革旨在減少過度嚴苛的判決，讓比賽更流暢、更偏向進攻。想像防守方最後兩名球員（含守門員）拉出一條「隱形防線」。當隊友傳球的那一刻，接球的進攻球員如果身體任何關鍵部位已經超過這條線，就可能越位。，而不是之後跑到哪裡。越位規則雖然複雜，卻是足球戰術深度的重要基礎。它讓比賽不只是比速度，更比位置感、時機掌握與團隊默契。