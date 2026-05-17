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▲高錦瑋拿到32分，但可惜無法率領雲豹隊晉級。（圖／TPBL提供）

▲熊祥泰投出信心，末節再進兩顆三分球，本場有11分進帳。（圖／TPBL提供）

新北國王今（17）日在和平籃球館迎戰桃園台啤永豐雲豹，賽前他們系列賽以2：1，此役靠著神準外線，在洋將杰倫30分率領下，最終以116：114贏球，晉級到總冠軍賽，朝衛冕之路又跨進一步。雲豹儘管主將高錦瑋力挽狂瀾，狂砍32分，但可惜無法帶隊贏球。國王則以季後挑戰賽一路打進到總冠軍賽，續寫傳奇。雲豹今日在客場背水一戰，團隊展現很高的鬥志，前兩節把握住許多外線投射，克羅馬和高錦瑋兩大後場得分主力狀態也都很好，一度最多領先到8分，但是國王在第二節靠著內線體型優勢，逐漸掌控局面，雲豹運球投射的命中率下滑，半場反而以63：60領先3分。前兩節雲豹創造國王7次失誤，並以此得到8分，半場有12分來自轉換快攻，不過國王兩節三分球18投10中，火燙外線讓他們得以在主場保持分數上的超前。第三節杰倫單節攻下7分，國王本節多點開花，並在熊祥泰投進壓哨三分球的帶領下，拉開到雙位數領先。末節熊祥泰投出信心，再進兩顆三分球，國王始終將分差維持一定距離，雲豹苦苦追趕，在終場前1分53秒靠著林信寬的上籃追到5分差。不過國王來是技高一籌，國王沃許本在最後51秒助攻簡祐哲籃下得分，國王領先7分。但雲豹沒有放棄，高錦瑋三分再進，林信寬抄截後罰進2球，雙方回到一顆球權差距。後續雲豹成功防守，國王沒進，留下6.9秒能部屬最後一次進攻。雲豹喊出暫停後最後一攻給到克羅馬，但他切入最終未能完成進球，終場雲豹以2分之差落敗。國王今天三分球命中率高達60%，投進17顆三分球，杰倫得到30分，高錦瑋則有32分。