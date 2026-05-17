味全龍今（17）日於大本營天母棒球場迎戰樂天桃猿，7局下張政禹上演盜本壘戲碼，成為隊史第一人，賽後他自曝前一球就在觀察，發現根本沒人管他，才決定起跑，也有球迷拍下超清楚視角，驚見張政禹前一球就已經故意多離壘2步，結果發現左投林子崴完全沒有牽制念頭，呼應他賽後所言，球迷笑說，「前一球就在測試了」、「林子崴連傳球都來不及傳，根本沒想過他會跑」、「真的超帥」
觀眾拍到珍貴視角 張政禹前一球就「故意在測試」
第七局味全龍以1：0領先，張政禹靠安打上壘後，蔣少宏串聯安打推進至三壘，張政禹隨後抓準林子崴、三壘手都沒在看管，直接奇襲發動盜本壘，最終林子崴連傳球都來不及，張政禹就成功跑回第2分，成為隊史第一人、也是中職37年來第6人。
有坐在三壘測的球迷，當下正好在錄影，成功捕捉下張政禹整個盜本壘過程，從畫面中可以看到，張政禹前一球就故意多離壘兩步，幾乎到了距離本壘只剩一半距離，結果左投林子崴完全沒有注意到，下一球張政禹就抓準機會突然起跑。
張政禹本人也承認：我故意離壘越來越大
張政禹賽後回憶當下狀況時，也承認就是故意離壘越來越大，來測試投手是否有在看管，「再跑兩、三步就要到本壘了，我為什麼不跑？當下就是一個念頭，因為三壘手也沒理我，我就給他跑了。」
張政禹還笑說，前一球還跟三壘指導教練陳志偉溝通，「偉哥叫我不要跑，叫我不要白目。」，但他判斷投手真的完全沒在管他，加上對腳程有信心，最後就突然起跑，「投手應該是真的太專注在打者身上了。」
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第七局味全龍以1：0領先，張政禹靠安打上壘後，蔣少宏串聯安打推進至三壘，張政禹隨後抓準林子崴、三壘手都沒在看管，直接奇襲發動盜本壘，最終林子崴連傳球都來不及，張政禹就成功跑回第2分，成為隊史第一人、也是中職37年來第6人。
有坐在三壘測的球迷，當下正好在錄影，成功捕捉下張政禹整個盜本壘過程，從畫面中可以看到，張政禹前一球就故意多離壘兩步，幾乎到了距離本壘只剩一半距離，結果左投林子崴完全沒有注意到，下一球張政禹就抓準機會突然起跑。
張政禹本人也承認：我故意離壘越來越大
張政禹賽後回憶當下狀況時，也承認就是故意離壘越來越大，來測試投手是否有在看管，「再跑兩、三步就要到本壘了，我為什麼不跑？當下就是一個念頭，因為三壘手也沒理我，我就給他跑了。」
張政禹還笑說，前一球還跟三壘指導教練陳志偉溝通，「偉哥叫我不要跑，叫我不要白目。」，但他判斷投手真的完全沒在管他，加上對腳程有信心，最後就突然起跑，「投手應該是真的太專注在打者身上了。」