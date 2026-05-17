味全龍今（17）日於大本營天母棒球場迎戰樂天桃猿，7局下張政禹上演盜本壘戲碼，成為隊史第一人，賽後他自曝前一球就在觀察，發現根本沒人管他，才決定起跑，也有球迷拍下超清楚視角，驚見張政禹前一球就已經故意多離壘2步，結果發現左投林子崴完全沒有牽制念頭，呼應他賽後所言，球迷笑說，「前一球就在測試了」、「林子崴連傳球都來不及傳，根本沒想過他會跑」、「真的超帥」

我是廣告 請繼續往下閱讀
觀眾拍到珍貴視角　張政禹前一球就「故意在測試」

第七局味全龍以1：0領先，張政禹靠安打上壘後，蔣少宏串聯安打推進至三壘，張政禹隨後抓準林子崴、三壘手都沒在看管，直接奇襲發動盜本壘，最終林子崴連傳球都來不及，張政禹就成功跑回第2分，成為隊史第一人、也是中職37年來第6人。

有坐在三壘測的球迷，當下正好在錄影，成功捕捉下張政禹整個盜本壘過程，從畫面中可以看到，張政禹前一球就故意多離壘兩步，幾乎到了距離本壘只剩一半距離，結果左投林子崴完全沒有注意到，下一球張政禹就抓準機會突然起跑。

張政禹本人也承認：我故意離壘越來越大

張政禹賽後回憶當下狀況時，也承認就是故意離壘越來越大，來測試投手是否有在看管，「再跑兩、三步就要到本壘了，我為什麼不跑？當下就是一個念頭，因為三壘手也沒理我，我就給他跑了。」

張政禹還笑說，前一球還跟三壘指導教練陳志偉溝通，「偉哥叫我不要跑，叫我不要白目。」，但他判斷投手真的完全沒在管他，加上對腳程有信心，最後就突然起跑，「投手應該是真的太專注在打者身上了。」


相關新聞

影／張政禹「盜本壘」成功！相隔22年史上第6人　味全龍隊史第1人

張政禹再預測NBA季後賽第2輪！「湖人迷」卻看好雷霆：希望打我臉

張政禹「猛打賞」又致勝三壘安打！味全5：3退統一　穩坐聯盟龍頭

野球名人房／張政禹臨危受命WBC 漏接電話超緊張 追星費仔卻撲空

林子翔編輯記者

熱愛運動卻當不了職業運動員，於是走上體育記者一職。
待過傳統報業、雜誌與論壇，再重回網路新媒體，期望透過文字，傳遞更多運動場上的精采時刻。