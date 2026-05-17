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味全龍今（17）日於大本營天母棒球場迎戰樂天桃猿，7局下張政禹上演盜本壘戲碼，成為隊史第一人，賽後他自曝前一球就在觀察，發現根本沒人管他，才決定起跑，也有球迷拍下超清楚視角，驚見張政禹前一球就已經故意多離壘2步，結果發現左投林子崴完全沒有牽制念頭，呼應他賽後所言，球迷笑說，第七局味全龍以1：0領先，張政禹靠安打上壘後，蔣少宏串聯安打推進至三壘，張政禹隨後抓準林子崴、三壘手都沒在看管，直接奇襲發動盜本壘，最終林子崴連傳球都來不及，張政禹就成功跑回第2分，成為隊史第一人、也是中職37年來第6人。有坐在三壘測的球迷，當下正好在錄影，成功捕捉下張政禹整個盜本壘過程，從畫面中可以看到，張政禹前一球就故意多離壘兩步，幾乎到了距離本壘只剩一半距離，結果左投林子崴完全沒有注意到，下一球張政禹就抓準機會突然起跑。張政禹賽後回憶當下狀況時，也承認就是故意離壘越來越大，來測試投手是否有在看管，張政禹還笑說，前一球還跟三壘指導教練陳志偉溝通，「偉哥叫我不要跑，叫我不要白目。」，但他判斷投手真的完全沒在管他，加上對腳程有信心，最後就突然起跑，