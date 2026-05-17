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▲味全龍內野手張政禹今日成功發動「盜本壘」，成為中職史上第6人，味全龍隊史第1人。（圖／味全龍提供,2026.5.17）

中華職棒味全龍內野手張政禹今（17）日跑出隊史首次「盜本壘」紀錄，也是中職史上第5次純盜本壘，前4人分別是1997年和信鯨拉飛力（Rafaelito Mercedez）、2001年興農牛黃忠義、2003年誠泰Cobras丘昌榮以及2004年誠泰Cobras黃高俊。有趣的是，在這5次紀錄中，葉君璋親眼目睹了4次，其中2次是紀錄苦主投捕搭檔、1次看隊友盜本壘、1次以總教練身份看子弟兵寫紀錄。中職首次純盜本壘紀錄發生在1997年7月22日，當時在台北市立棒球場由和信鯨交手味全龍，9局上鯨隊洋砲拉飛力發動盜本壘，龍隊投捕搭檔為派克（Joe Petcka）與葉君璋；第2次為2001年3月15日，新莊球場由興農牛交手兄弟象，牛隊黃忠義於10局上盜本壘成功，象隊投捕組合為劉義傳、陳瑞昌；第3次為2003年5月29日，新竹球場誠泰Cobras交手第一金剛，2局下Cobras丘昌榮盜本壘成功，金剛投捕組合為畢可（Greg Bicknell）與陳峰民。第4次為2004年7月11日，嘉義縣球場由誠泰Cobras交手興農牛，Cobras黃高俊7局下盜本壘成功，牛隊投捕搭檔為何紀賢與葉君璋；第5次為今日，天母球場由味全龍交手樂天桃猿，龍隊張政禹7局下盜本壘成功，投捕搭檔為林子崴與顏宏鈞。有趣的是，中職歷史上6次盜本壘成功，其中5次葉君璋都在場，1997年、2004年是被寫紀錄的投捕搭檔、2001年則是在場邊看隊友達成紀錄，今日以總教練身份看子弟兵寫隊史紀錄。1.1997年7月22日、和信鯨、拉飛力（Rafaelito Mercedez）2.2001年3月15日、興農牛、黃忠義3.2003年5月29日、誠泰Cobras、丘昌榮4.2004年7月11日、誠泰Cobras、黃高俊5.2026年5月17日、味全龍、張政禹