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台灣職籃季後賽今（17）日在和平籃球館迎戰關鍵戰役，桃園台啤永豐雲豹在客場背水一戰，克服最多雙位數落後，在終場前硬是將比分追至僅剩2分差。然而，在最後6.9秒的最後一擊中，雲豹洋將克羅馬切入強攻再度失手，導致球隊最終以114：116、2分之差不敵新北國王，系列賽大比分1：3遭到淘汰，眼睜睜看著新北國王強勢晉級總冠軍賽、邁向衛冕之路。這也是克羅馬繼上一場關鍵失誤後，連續兩場在比賽末段的「最後一擊」未能達成任務。賽後，雲豹營運長「書哥」顏行書並未苛責，反而感性引用籃球之神喬丹（Michael Jordan）的名言來點評克羅馬的表現。此役新北國王靠著神準外線與洋將杰倫（Jalen Jones）狂飆30分的帶領下，一路壓制雲豹，並在第三節靠著熊祥泰的壓哨三分彈拉開到雙位數領先。但面臨淘汰邊緣的雲豹展現鋼鐵般的韌性，主將高錦瑋全場瘋狂轟下32分，搭配林信寬在讀秒階段的抄截與關鍵罰球，在終場前硬是硬生生將分差縮小到114：116的一球之隔。在國王最後一波進攻未果後，留下6.9秒給雲豹部署最後一攻。暫停過後，總教練羅德爾毫無疑問地將球交給陣中頭號進攻箭頭克羅馬，但克羅馬持球強行切入禁區時，在防守壓迫下失去身體平衡，最終在跌倒前勉強將球投出卻未能命中，讓雲豹的反撲煙消雲散。賽後談到克羅馬連續兩場關鍵時刻未能挺身而出，雲豹營運長顏行書展現了高度的包容與寬厚。他直言：「克羅馬確實沒有達成任務。但這讓我想起了一句話：『今天比昨天要好一些。』」顏行書隨後引用名言點評：「喬丹曾說過，每一顆你沒有投出去的球，是絕對沒有機會投進的。至少今天，克羅馬在身體快要摔倒前，還是選擇負起責任把球投出去，對我而言，這相較於上一場的處理就已經是有進步了。」比起洋將的失手，顏行書強調他更看重本土年輕球員的未來，他看著身旁的高錦瑋和林信寬深情告白：「我個人更希望看到坐在我右邊的這兩位年輕人，未來有一天能親手投進致勝球。我敢保證，到時候我一定會第一個跑上場去擁抱你們。」回顧這個充滿驚奇的賽季，顏行書坦言「開局不在預期中，結束也不在預期中」，但他對教練團成功凝聚本土與外籍球員、戰死到最後一秒的「雲豹精神」感到無比驕傲。林信寬與總教練羅德爾也一致認為，雲豹是聯盟中極少數「一整季完全沒更換過洋將」的球隊，雖然伴隨著疲勞，但這樣穩定的化學反應與高強度季後賽經驗，都會成為本土年輕球員下個賽季最強大的養分。全場砍下32分、本季表現大放異彩的本土核心高錦瑋，賽後也展現了球隊未來的領袖風範。他認為自己下個賽季的課題是必須主動承擔與洋將溝通的責任，將本土與外籍球員凝聚得更好。而談到在場上與新北國王的好友林彥廷正面對決，高錦瑋也展現冷面幽默笑稱：「輸球當然是很不爽，但我也真心祝福他能打進總冠軍賽！」隨著雲豹帶著心碎的失利遺憾打包，總經理與教練團也明確表示，接下來將開始檢視本季的情況。針對未來的洋將配置與陣容調配，高層將展開大刀闊斧的重新盤點，誓言明年要以更強大的姿態重新席捲職籃賽場。