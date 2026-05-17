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TPBL季後賽首輪上演「下剋上」大戲，例行賽排名第五的新北國王在今（17）日坐鎮和平籃球館，與例行賽龍頭桃園台啤永豐雲豹展開G4。國王靠著洋將杰倫狂飆30分以及高達60%的團隊外線命中率，終場以116：114險勝雲豹，在驚濤駭浪中以系列賽3：1晉級總冠軍賽。賽後國王代理總教練洪志善透露，福爾摩沙夢想家總教練簡浩早已傳來祝賀訊息，直言：「本土教練真的不容易。」從季末挑戰賽一路跌跌撞撞殺進總決賽，新北國王代理總教練洪志善賽後直言，自己壓根沒想到能走到這一步。洪志善表示，過去這段時間全隊上下都將焦點百分之百鎖定在雲豹身上，謝謝雲豹在關鍵時刻給了球隊很大的刺激，也感謝球員挺過最後艱難的時刻，連續兩場球都以「一個球權差」的驚險差距抓下勝利。被問到以例行賽第五名的身分淘汰龍頭雲豹，洪志善坦言過程非常不容易。他指出，雲豹的狀況從開季就一直維持在高點，反觀國王在季前換帥、季中又頻繁更換洋將，導致有很多比賽必須強行用來做出測試與陣容應用，並在密集的賽事中不斷調整策略。洪志善由衷地說：「只能說球員真的很辛苦，因為跟洋將的配合、本土的磨合一直都在變動。」踏進冠軍賽後，國王將迎戰由簡浩執教的夢想家。洪志善透露一個令人動容的內幕，昨天夢想家晉級時，簡浩就已經先傳訊息給他，寫著「總冠軍賽見」。洪志善感性地說：「簡浩覺得本土教練確實不容易，因為沒有人看好我們，大家都覺得外籍教練比較好。我們兩個能踏進總冠軍賽這一步，確實是球員努力得來的。對手我回去再想，但至少可以跟簡浩說：『我來了！』」此外，熊祥泰在第三節末先是飆進一記點燃全場氣勢的壓哨三分球，末節更是手感熱到發燙，單節以百分之百的恐怖命中率狂轟11分，徹底粉碎了對手的反撲氣焰，成為國王晉級總冠軍賽的頭號功臣。賽後談到自己在決勝節的瘋狂表現，熊祥泰謙虛地表示，自己上場的目的非常純粹，就是想盡一切可能去影響比賽。他坦言，在第三節投進那顆壓哨球之後，他就意識到自己接下來應該會獲得更多空檔，因此當機會來臨時，他毫不猶豫地果斷出手。熊祥泰也將功勞歸功於團隊，強調隊友們在場上給了他百分之百的信任，讓他能毫無後顧之憂地將這些外線機會轉化為得分。如今順利與球隊攜手重返總冠軍賽，他也興奮地直呼這是一場偉大的勝利。