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台灣職籃大聯盟季後賽今（17）日上演驚心動魄的生死決戰，衛冕軍新北國王在和平籃球館頂住桃園台啤永豐雲豹的頑強抵抗，靠著洋將杰倫（Jalen Jones）狂飆30分，以及熊祥泰關鍵外線連發，最終以116：114險勝雲豹，以大比分3：1強勢挺進總冠軍賽，續朝衛冕之路邁進。賽後，季中臨危受命接掌兵符、成功率隊谷底反彈的國王隊代理總教練「胖哥」洪志善，謙遜面對外界肯定，同時對於對戰強大的夢想家，也透露自己的一些想法。從臨危受命接下帥印，到帶領國王走出大敗陰霾、成功挺進決戰，洪志善的執教風格和球員親近、也敢於糾正球隊錯誤，曾因在公開場合點出球隊問題而引發爭議。對此，他認為只要是對於球隊有幫助的，他都認為應該要去講出來。「很多人會覺得總教練不適合在這種場合講，可是我覺得那都是過去一些老思維。」洪志善言辭犀利地表示，有話直講是新北國王的傳統，他只是把事實講出來，「我在那個點講，大家才會去正視問題。確實起了效果，我們就是谷底反彈。我不認為我的做法是錯的。」洪志善將晉級功勞全數歸給球員的努力，同時他也大方稱讚夢想家教練簡浩，認為他第一年接掌兵符就能打破外界質疑將陣容磨合成功，必須給予極大肯定。洪志善欣慰表示，國王已經調整到「季後賽模式」，重新找回了屬於衛冕軍的身分與水準。隨著晉級門票到手，國王隊在總冠軍賽將迎來全面進化的全新對手——夢想家。談到下一輪的對戰組合，洪志善收起笑容，展現出高度的敬重與嚴謹的策略思維。「夢想家的陣容非常完整，就是從開季大家一直講的『宇宙夢』，不然他們不會拿到例行賽第二的成績，洋將等級跟我們也完全不同。」洪志善一針見血地指出，如何限制夢想家核心將是教練團的頭號課題，並直接點名兩大防守核心：「如何限制尤其是小安（蔣淯安）上一階段這麼火燙的狀況，以及班提爾的能力就在那裡，不然他們也不會花重金把他找來。」國王隊連續兩場在和平籃球館展現火燙的外線手感，前兩節就投進17顆三分球，媒體打趣問及會不會捨不得離開這個「外線福地」？洪志善則展現衛冕軍的霸氣與自信。「我們還是要回到自己最熟悉的地方（新莊體育館），但這段時間把氣勢跟整個團隊狀況找回來比較重要。」洪志善強調：「只要你的狀況是對的，場地在哪裡，都不是問題！」