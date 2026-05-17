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▲高錦瑋、林信寬首節都有打進一些高難度進球，但不足以戰勝國王。（圖／TPBL提供）

▲羅德爾幫助年輕球員找到定位和自信，莊博元和董永全等人都成為可用的輪換。（圖／雲豹球團提供）

▲洪志善認為在經歷賽季的起伏之後，球隊已經找回衛冕軍的身分，經過兩輪系列賽的洗禮，這支冠軍之師在激烈對抗中被激發對抗意識。（圖／TPBL提供）

TPBL台灣職籃大聯盟2026年總冠軍賽的兩支球隊全數產生，將由新北國王挑戰福爾摩沙夢想家隊。作為台灣職籃二連霸球隊（PLG和TPBL雙冠），新北國王在季後賽系列賽擊敗例行賽第一的桃園台啤永豐雲豹，強勢闖進冠軍賽。年輕的雲豹在這一季有所突破，但作為聯盟第一的球隊，首輪出局也是難以接受的，在這一輪系列賽國王利用內線優勢，在第四戰關門成功，在「萊恩-林書豪時代」結束之後，這支球隊找回身分，往三連霸邁進。國王有一些不錯的出手機會，內線他們有體型優勢，擁有一些出色、有經驗的長人，藉由一些掩護之後，他們進攻禁區後可以有效吸引弱側協防。G4雲豹有打出絕命一戰的緊迫感，不僅高錦瑋、林信寬首節都有打進一些高難度進球，防守執行力也很出色，壓迫失誤讓他們有轉換機會。但在半場陣地戰上，國王有著明顯優勢，防守端擋拆後使用Drop Coverage面對雲豹後衛，這迫使林信寬、高錦瑋這些本土球員必須要投進足夠多的運球三分，這是一種變數較大的投籃，他們要贏球需要每一場都維持很高的手感。最終證明這一套策略是成功的，在今晚高錦瑋狂砍32分，三分球13投7中的情況下，最終雲豹仍無法取勝。雲豹的優勢是他們的移動能力和紀律，藉由快速移動去壓迫國王持球者失誤，藉由快攻去得分，雲豹今晚的防守不能說是失敗的，只是國王把握住了對手收縮內線後產生的那些外線，展現冠軍球隊的DNA。最終能夠持續創造高質量得分機會的球隊站到了最後，國王找到了開啟總冠軍大門的鑰匙。雖然沒有了林書豪，這一季例行賽也經過一陣子陣痛期，但國王還是在季後賽展現出他們二連霸球隊的底蘊和實力，洪志善這一季的執教能力已經得到證明，帶領一支「滿級號」的球隊或許不用再一步步從無到有建立規矩和習慣，但整合一支少了核心和重建體系的明星隊並不容易，在這方面「胖總」得到了他的球員的信任，這並不容易。而在這一輪系列賽，洪志善和他的團隊找到了正確的方法擊敗了本季無論攻守數據都在聯盟排名前2的雲豹，利用體型優勢不斷創造得分機會，防守端則善用沉退去限制雲豹後衛切入破壞，在最後兩場比賽，國王完全掌控了局面。除此之外，雲豹今天基本上縮短為7人輪換，王皓吉、曹薰襄對比賽影響並不大，而國王方面也差不多，林彥廷、奧帝有搶眼發揮，但他們多打出了一個熊祥泰，後者的三分球是球隊今晚在最後一節關門成功的關鍵。這一季對於雲豹來說絕不是讓人失望的賽季，就如同顏行書所說，羅德爾幫助年輕球員找到定位和自信，莊博元和董永全等人都成為可用的輪換，林信寬和高錦瑋則是繼續朝著成長目標邁進。這一輪系列賽，雲豹年輕球員並沒有打得不好，毋寧是陣容上確實存在著一些無法解決的問題，雲豹內部也認為那是管理層季後需要去努力之處。高錦瑋已經成長為MVP級別的球星，如果說上賽季他還存在閱讀比賽上的問題的話，這一季他已經是這支球隊當之無愧的頭牌。今天這場比賽他觀察對方防守、去解讀裁判哨音鬆緊，打進了一些球隊要求他打進的球，利用速度創造得到一些罰球，他真的非常優秀。雲豹需要提升一些體型，以幫助他們的兩位本土球星高錦瑋和林信寬，雲豹營運長顏行書受訪時表示，會先和教練和球員討論，但相信未來洋將配置「會有很大的調配」。不過顏行書強調，仍然希望球隊能夠運行「小球體系」，因此他們可能不會找傳統的七呎中鋒，而希望能夠得到一名能夠搭配球隊進行外線投射、拉開空間的延伸型內線。至於本土球員方面，他強調自由市場有好球員都會積極去爭取，但顏行書認為透過選秀自培是雲豹的特色，本季董永全和莊博元已經成長為出色的3D，但今晚和國王的比賽，兩隊板凳得分為25：50，說明兩隊的輪換深度有差，持續提升本土戰力，將是管理層休賽季的任務。在以高錦瑋和林信寬為核心的情況下，雲豹將繼續前進，顏行書對於高錦瑋有高度要求，他認為後者技術和個人能力上已經是聯盟頂級球星，但距離成為「領袖」還有很長的路要走。「就像他自己說的，這一季他和洋將的溝通不夠，現在他是領袖了，不只是個人得分，怎麼將球隊串聯，去指揮隊友，這是更重要的事，他必須知道這是他的球隊。」顏行書表示，這個系列賽中，高錦瑋在和隊友、和洋將、甚至場邊和裁判的交流都是不夠的。「小高打球太溫。」顏行書認為作為領袖，高錦瑋需要更強勢表明立場，「我們也常跟他溝通說，希望他肩上責任再多一些。就需要成為一個領袖，不是只是一個球員而已。」洪志善認為在經歷賽季的起伏之後，球隊已經找回衛冕軍的身分，經過兩輪系列賽的洗禮，這支冠軍之師在激烈對抗中被激發對抗意識，從而凝聚為一個整理，並重新找回自信。「我們一直努力調整到要到季後賽模式的國王。我相信目前球隊不管是心態、打法，都是慢慢成為過去大家想像的國王。」洪志善提到下一輪夢想家的實力擺在那裏，接下來他們會利用時間找到限制蔣淯安和班提爾的方式。