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中華職棒台鋼雄鷹今（17）日以6：5擊退富邦悍將，終止近期2連敗也斷了悍將的5連勝，3局上郭阜林的逆轉3分彈成此役分水嶺。賽後雄鷹總教練洪一中表示，很久沒看郭阜林打那麼遠，郭阜林聽到後也笑說，「我自己也覺得，我連打擊練習也沒辦法打那麼遠，從去年就調整打擊心態。」雄鷹本季滿壘打擊率不理想，郭阜林也有感受到，「在這環節上比較沒有效率，所以今天這支全壘打有帶動大家的氛圍，也希望可以延續去改善這狀況。」此役雄鷹雖然開局先馳得點，但馬上在下個半局吐3分回去，郭阜林在3局上把握得點圈機會，從悍將先發投手陳仕朋手中敲出逆轉3分砲，助雄鷹以6：5擊退悍將，終止近期的2連敗。郭阜林賽前面對陳仕朋對戰數據不理想，生涯38打數敲出5安打，打擊率僅1成32，賽後被問到對戰印象時，郭阜林也說，「印象中蠻慘的。」郭阜林說，當下有設定攻擊的位置，但沒有特別設定球路，「很開心說有掌握到。」雄鷹總教練洪一中賽後說，很久沒看到郭阜林打那麼遠，郭阜林笑說，「我自己也覺得，我連打擊練習也沒辦法打那麼遠。」郭阜林去年受訪時曾透露，攻擊策略漸漸轉型，不刻意追求長打，而是將球打強、打平，「從去年就調整打擊心態，也希望可以將擊球率提升，沒有很用力去揮大棒。很開心今天這支全壘打，可以有鼓舞的效果，希望下禮拜有一直持續努力。」雄鷹本季滿壘42打數僅9安打，打擊率2成14，而無人出局滿壘8打數僅1安打，打擊率1成25，郭阜林坦言，「這2週都是這樣子，很常我們無人出局滿壘，但就是沒辦法拿分數回來，在這環節上比較沒有效率。所以今天這支全壘打有帶動大家的氛圍，也希望可以延續去改善這狀況。」