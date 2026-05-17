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球員 連霸賽季（年） 比爾·羅素 (Bill Russell) 1961-63 威爾特·張伯倫 (Wilt Chamberlain) 1966-68 卡里姆·阿布都-賈霸 (Kareem Abdul-Jabbar) 1971-72, 1976-77 摩西·馬龍 (Moses Malone) 1982-83 賴瑞·柏德 (Larry Bird) 1984-86 魔術強森 (Magic Johnson) 1989-90 麥可·喬丹 (Michael Jordan) 1991-92 提姆·鄧肯 (Tim Duncan) 2002-03 史蒂夫·奈許 (Steve Nash) 2005-06 勒布朗·詹姆斯 (LeBron James) 2009-10, 2012-13 史蒂芬·柯瑞 (Stephen Curry) 2015-16 揚尼斯·阿德托昆博 (Giannis Antetokounmpo) 2019-20 尼古拉·約基奇 (Nikola Jokić) 2021-22 亞歷山大 (Shai Gilgeous-Alexander) 2025-26（最新蟬聯）

ESPN今（18）日爆料，奧克拉荷馬雷霆隊的當家超級巨星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）榮冕 2025-26 賽季的年度最有價值球員（MVP）！這不僅是他連續第二年摘下這項象徵球員最高個人榮譽的桂冠，更讓他成為大聯盟歷史上第16位擁有多座MVP、以及歷史上第14位完成「MVP二連霸」的偉大球員，正式並肩歷史級神獸行列。今年的MVP競爭異常激烈，季中包括三屆得主約基奇（Nikola Jokić）、獨行俠巨星唐西奇（Luka Dončić）都曾發動強力威脅，馬刺隊怪物新星文班亞馬（Victor Wembanyama）也在季末強勢崛起。然而，亞歷山大最終憑藉著歷史級別的進攻效率，成功力壓文班亞馬與約基奇蟬聯王座。本賽季亞歷山大場均狂轟31.1分（聯盟第二，僅次於唐西奇），並繳出55.3%投籃命中率、38.6%三分命中率和87.9%罰球命中率的恐怖數據。更誇張的是，在全聯盟場均觸球次數中，他僅以66.6次排名第42位，這意味著他每次觸球幾乎能換回「0.5分」，極致精簡且致命的砍分效率令全美驚嘆。根據《ESPN Research》的統計，亞歷山大本季的MVP含金量極高，同時刷新了多項塵封多年的歷史紀錄，他率領雷霆隊在群雄割據的西區豪取全聯盟最高的64勝，且這是在球隊因傷兵缺賽高達全聯盟第三多的逆境下所達成。SGA還成為NBA歷史上第一位單賽季達成「場均30分、投籃命中率55%」的後衛。SGA與喬丹（Michael Jordan）成為聯盟歷史上「唯二」能連續4個賽季達成「場均30分、5助攻、50%命中率」的球員。本季打滿的比賽中，亞歷山大沒有任何一場比賽得分低於20分，成為繼張伯倫（Wilt Chamberlain）、貝勒（Elgin Baylor）後，歷史第三位單季完成此壯舉的球員。本季SGA個人總正負值高達+788，領先全聯盟第二名的溫班亞馬（+682）超過100分以上。亞歷山大的獲獎，也延續了國際球員對NBA最高榮譽的統治。這已經是連續第八屆常規賽MVP由非美國本土出生的球員奪得（字母哥2次、約基奇3次、恩比德1次、亞歷山大2次），他同時也是繼傳奇控衛奈許（Steve Nash）之後，加拿大歷史上第二位蟬聯MVP的英雄。目前年僅27歲的亞歷山大正值生涯最巔峰，去年他已率領雷霆奪下隊史首冠。若今年他能再度率隊在6月完成兩連霸，並再度全拿例行賽MVP與總決賽MVP（FMVP），他將加入喬丹（1991、1992年）與詹姆斯（LeBron James，2012、2013年）的行列，成為歷史上第三位連續兩年包辦「雙料MVP」的球員。