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奧克拉荷馬雷霆隊的當家超級巨星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），今（18）日正式蟬聯2025-26賽季的常規賽最有價值球員（MVP）！這不僅是他連續第二年榮膺這項代表球員至高無上的個人榮譽，也讓他成為NBA歷史上第14位完成「MVP二連霸」的偉大球員。而相較於全聯盟多位早早出局的「5000萬美元俱樂部」巨星，這位新球季新科二連霸MVP，本賽季的年薪竟然僅有3833萬美元，堪稱大聯盟歷史上最強悍、最具CP值的冠軍球隊門面。亞歷山大今年的獲獎，正式讓他加入魔術強森（1989、1990年）、喬丹（1991、1992年）、奈許（2005、2006年）與柯瑞（2015、2016年）的行列，成為NBA歷史上第五位完成MVP連霸的傳奇後衛。現年27歲的亞歷山大本季打出統治級數據，近乎完美地統治了戰局：📍關鍵時刻場均得分、總得分：全聯盟第1📍年度關鍵時刻最佳球員（Clutch Player of the Year）：實至名歸📍單場得分20+場次、賽季總正負值：全聯盟第1（且本季從未低於20分）📍總得分、場均得分（31.1分）、單場30+場次：全聯盟第2📍歷史含金量：連續兩個賽季帶領雷霆隊豪取60勝以上，並再度延續自2018年哈登（James Harden）奪冠後，非美籍國際球員對MVP的8連霸統治。在球場數據攀向歷史新高之際，ESPN薪資專家馬克斯（Bobby Marks）也精算拋出了一項令人難以置信的數據：身為聯盟當紅炸子雞的二連霸MVP，亞歷山大本季的薪水在全聯盟所有球員中，竟然僅僅排名第34位！馬克斯指出，雖然亞歷山大在休賽季簽下了一份4年2.733億美元的超級頂薪提前續約合同，但該合約要到2027-28賽季才會正式生效（屆時年薪將飆升至6100萬美元）。本季年薪實拿僅有3833萬3050美元。本賽季和下賽季（4080萬美元），亞歷山大的薪水分別只佔工資帽的24.8%和24.6%。這個比例甚至低於一名效力年限在0至6年之內、簽下普通頂薪球員的初階標準。美媒《ClutchPoints》今日也發文感嘆本季季後賽的殘酷現實。本賽季全聯盟共有14名球員的年薪超過5000萬美元大關，其中包括·柯瑞（年薪5960萬美元）、約基奇（年薪5522萬美元）與恩比德（年薪5522萬美元）等超級頂薪MVP。然而，這些領著巨額薪資的超級大牌球星如今已全數遭到淘汰。這項殘酷的巧合，更加凸顯了亞歷山大在領著3833萬美元「實惠年薪」的同時，卻能打出最頂級的贏球價值，無疑是全聯盟制服組最完美的建隊典範。