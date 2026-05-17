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▲在張政禹完成「盜本壘」前，中華職棒年鑑曾記載5次成功紀錄，但經過聯盟勘誤，1999年三商虎馬丁尼為「野手選擇」。（圖／中職年鑑）

中華職棒味全龍內野手張政禹今（17）日面對樂天桃猿，於7局下大膽發動盜本壘，成為龍隊隊史第1人，按聯盟年鑑紀錄，張政禹原先是中職史上第6人，但經媒體同業與聯盟查證，確認1999年三商虎馬丁尼（Gabriel Martinez）為「野手選手」而非「盜本壘」，因此張政禹改為第5人，仍是龍隊第1人，此外2001年黃忠義盜本壘為第10局而非年鑑記載的第9局。張政禹今日在7局下大膽發動盜本壘，讓桃猿投捕搭檔林子崴、嚴宏鈞措手不及，成為龍隊隊史第1人。後續中職紀錄組提供「聯盟史上純盜本壘記錄」，原先張政禹是史上第6位成功「盜本壘」的跑者，前5人分別是1997年和信鯨拉飛力（Rafaelito Mercedez）、1999年三商虎馬丁尼、2001年興農牛黃忠義、2003年誠泰Cobras丘昌榮以及2004年誠泰Cobras黃高俊。但後續媒體同業與聯盟紀錄組查證，1999年10月11日，在新莊球場三商虎與味全龍之戰，虎隊洋砲馬丁尼於9局上回本壘得分，當時紀錄組給予「野手選擇」，聯盟官網與紀錄系統也沒有盜壘紀錄，但聯盟年鑑卻標記為「盜本壘」。經聯盟勘誤，確定馬丁尼的紀錄為「野手選擇」而非「盜本壘」，張政禹為史上第5人，仍是龍隊隊史第1人。此外，2001年3月15日，新莊球場由興農牛交手兄弟象，牛隊黃忠義盜本壘成功，聯盟年鑑標記為第9局，但官網顯示該局無得分紀錄，經過聯盟勘誤，確定黃忠義為第10局盜本壘成功。1.1997年7月22日、和信鯨、拉飛力2.2001年3月15日、興農牛、黃忠義3.2003年5月29日、誠泰Cobras、丘昌榮4.2004年7月11日、誠泰Cobras、黃高俊5.2026年5月17日、味全龍、張政禹