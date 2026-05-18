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▲金塊隊中鋒約基奇（Nikola Jokic）在比賽中精準傳球。儘管他寫下歷史首位同時包辦單季籃板王與助攻王的超神紀錄，但在雷霆隊64勝的強大戰績壓制下，最終遺憾無緣個人第四座MVP。（圖／美聯社／達志影像）

▲馬刺隊新星文班亞馬（Victor Wembanyama）在禁區展現驚人防守威懾力。本季他帶領馬刺斬獲62勝並全票當選DPOY，雖然在MVP票選中惜敗給亞歷山大，但已展現未來統治聯盟的恐怖實力。（圖／美聯社／達志影像）

球員名稱 (球隊) 出賽場次 場均得分 場均籃板 場均助攻 阻攻/抄截 投籃命中率 團隊勝場 賽季核心戰略成就 亞歷山大 (雷霆) 68場 31.1分 4.3個 6.6次 0.8/1.4 55.3% 64勝 MVP2連霸，全聯盟第一核心 約基奇 (金塊) 65場 27.7分 12.9個* 10.7次* 0.8/1.4 56.9% 54勝 歷史首位包辦籃板與助攻王 文班亞馬 (馬刺) 64場 25.0分 11.5個 3.1次 3.1次* 51.2% 62勝 全票防守球員，帶隊狂飆62勝 唐西奇 (湖人) 64場 33.5分* 7.7個 8

當今NBA正處於一個個人天賦極致大爆發的黃金盛世，但在這群天之驕子中最耀眼的那顆星，依然屬於奧克拉荷馬雷霆隊的當家超級巨星「SGA」亞歷山大。大聯盟等級的MVP投票結果於今日正式揭曉，亞歷山大毫無懸念地完成了年度MVP的2連霸業。這項榮耀讓他成為NBA歷史上第14位達成MVP連霸的球員，同時也是歷史上第16位生涯擁有多座MVP的傳奇。儘管2025-26賽季的MVP競爭堪稱史上最激烈，包含了約基奇的歷史級全能秀、文班亞馬帶領新興強權的震撼崛起，以及唐西奇轉戰湖人後的重裝出擊，但亞歷山大最終憑藉著摧枯拉朽的「教科書級穩定性」，再度登頂世界籃球之巔。作為衛冕軍的奧克拉荷馬雷霆，本季在陣容深度與戰術體系近乎完美的情況下，被外界認為能夠輕鬆應對常規賽。然而，這恰恰證明了亞歷山大繳出了名人堂級別的統治力。他在本賽季將自己昇華為「每日穩定輸出20+」的得分機器，甚至打破了傳奇張伯倫（Wilt Chamberlain）連續單場得分破20分的歷史紀錄。即便面對全聯盟最頂尖的防守鎖匠輪番伺候，他依然能高效撕裂防線。雖然部分球迷對他高頻率站上罰球線有所微詞，但這正是哈登、恩比德與布萊恩等歷史級得分大師的共同標配。亞歷山大本季場均轟下31.1分高居聯盟第二，並帶領雷霆豪取64勝，他那高達55.3%的投籃命中率，更是一般只有禁區長人才能交出的恐怖效率。本屆MVP票選之所以極具含金量，原因在於其餘三位競爭者皆打出了史詩級的賽季。金塊隊的約基奇本季寫下NBA歷史新章，成為史上首位在單一賽季同時包辦聯盟「場均籃板王」與「場均助攻王」的球員，且達成了場均大三元的超神數據。若非存在嚴重的投票者審美疲勞，約基奇的數據在任何年份都足以全票當選。馬刺隊的文班亞馬則在保持健康的狀況下，帶領球隊打出62勝的爆發球季，場均繳出25.0分、11.5籃板與全聯盟最高的3.1次阻攻，毫無懸念全票奪得年度最佳防守球員（DPOY），正式開啟了他的統治元年。至於洛杉磯湖人隊的唐西奇，在迎來完整的洛城賽季後迎來大復活，以場均33.5分傲視全聯盟，並附帶8.3次助攻與7.7個籃板。如果唐西奇能維持出勤，他將會是亞歷山大最大的威脅。不過，嚴格的「65場出賽規則」成為了殘酷的篩選器，唐西奇在4月份遭遇了賽季報銷的致命傷勢，最終只能無奈申請規則豁免。當競爭對手們各自存在傷病與戰績瑕疵時，全聯盟龍頭老大隊伍陣中最棒的球員，自然成了最無懈可擊的解答。亞歷山大在2024年至2026年這兩年間的表現，已足以在NBA歷史最強後衛的討論中，為自己狠狠烙印下不朽的印記。