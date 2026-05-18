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▲2017-18賽季效力於火箭隊的哈登（James Harden）。他是歷史上最後一位奪得年度MVP的美國本土出生球員，此後該獎項便陷入長達8年的外籍球星壟斷期。（圖／美聯社／達志影像）

賽季年度 MVP獲獎球員 (球隊) 球員出生國籍 常規賽核心場均數據 當季MVP投票亞軍得主 2017-18 哈登 (休士頓火箭) 美國 (本土最後一人) 30.4分 / 8.8助攻 / 5.4籃板 詹姆斯 (LeBron James) 2018-19 安戴托昆波 (密爾瓦基公鹿) 希臘 27.7分 / 12.5籃板 / 5.9助攻 哈登 (James Harden) 2019-20 安戴托昆波 (密爾瓦基公鹿) 希臘 29.5分 / 13.6籃板 / 5.6助攻 詹姆斯 (LeBron James) 2020-21 約基奇 (丹佛金塊) 塞爾維亞 26.4分 / 10.8籃板 / 8.3助攻 恩比德 (Joel Embiid) 2021-22 約基奇 (丹佛金塊) 塞爾維亞 27.1分 / 13.8籃板 / 7.9助攻 恩比德 (Joel Embiid) 2022-23 恩比德 (費城76人) 喀麥隆 33.1分 / 10.2籃板 / 4.2助攻 約基奇 (Nikola Jokic) 2023-24 約基奇 (丹佛金塊) 塞爾維亞 26.4分 / 12.4籃板 / 9.0助攻 亞歷山大 (Shai Gilgeous-Alexander) 2024-25 亞歷山大 (奧克拉荷馬雷霆) 加拿大 30.1分 / 6.2助攻 / 5.5籃板 約基奇 (Nikola Jokic) 2025-26 亞歷山大 (奧克拉荷馬雷霆) 加拿大 31.1分 / 6.6助攻 / 4.3籃板 約基奇 / 文班亞馬

當2025-26賽季的年度MVP名單正式揭曉，奧克拉荷馬雷霆隊核心亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）再度捧起麥可喬丹盃（Michael Jordan Trophy），這不僅宣告達成個人MVP 2連霸，而更像是一記無情的重錘，再度粉碎了美國本土球員奪回榮耀的希望。這位加拿大籍後衛連續第二年登頂，NBA這項象徵例行賽個人最高榮譽的獎項，已創下連續8個賽季由國際球員壟斷的歷史紀錄。美國本土出生球員上一次獲此殊榮，竟然要遠追溯至2017-18賽季的哈登（James Harden）。回顧NBA的歷史軌跡，這場國際球員的逆襲顯得既漫長又具顛覆性。在2018-19賽季之前，聯盟曾歷經長達連續11個賽季沒有外籍球員奪得MVP的本土全盛期，當時最後一位登頂的國際球員是2007年的德國傳奇諾威斯基（Dirk Nowitzki）。然而，自哈登在2018年憑藉場均30.4分、8.8助攻帶領火箭奪下65勝之後，聯盟的權力天平便發生了不可逆的質變。在過去這8個賽季中，僅憑藉著4位外籍巨頭，便建構起了一道美國球員無法逾越的高牆。這波國際浪潮先是由「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）開創，他在2019與2020年完成連霸；隨後塞爾維亞魔術師約基奇（Nikola Jokic）在4年內狂攬3座MVP（2021、2022、2024），展現了無與倫比的賽場主宰力。期間雖有喀麥隆巨塔恩比德（Joel Embiid）在2023年以場均33.1分強勢插旗，但到了2025年與2026年，舞台已完全被加拿大新王亞歷山大所統治。這群外籍巨星不僅在數據上高度霸榜，更在帶隊戰績上將雷霆推向巔峰，徹底顛覆由美國本土球員主導的刻板印象。在2026年的今日，這種外籍球員的壓制力甚至比去年更加令人絕望。在今年的MVP決選前段班中，除了蟬聯寶座的亞歷山大，得票分居其後的約基奇繳出了歷史首見的單季場均助攻與籃板王神蹟，文班亞馬（Victor Wembanyama）在馬刺開啟了全票DPOY的怪物賽季，而唐西奇（Luka Doncic）轉戰湖人後更以場均33.5分傲視全聯盟，這意味著美國本土不論是中生代的塔圖姆（Jayson Tatum），或是新生代的青年才俊，在面對這群兼具外線天賦、身體對抗與頂級球商的國際軍團時，都在得票率上顯得無比寂寞。亞歷山大如今成為繼歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、鄧肯（Tim Duncan）、奈許（Steve Nash）、諾威斯基、安戴托昆波、約基奇與恩比德之後，歷史上第8位非美國本土出生的MVP得主。他用連續兩年場均31分以上、超過55%投籃命中率的恐怖效率，向全世界證明了這場「國際統治潮」絕非偶然。當初哈登奪得年度MVP的畫面彷彿還在昨日，但一轉眼，美國本土球員已經在MVP的頒獎台上缺席了整整2920天。