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▲木蘭聯賽冠軍戰白熱化！高雄先鋒8球橫掃台北熊讚，爭冠主導權握在自己手中。（圖／高雄先鋒提供）

2026台灣木蘭足球聯賽冠軍爭奪戰進入最後白熱化階段！聯賽龍頭高雄先鋒Attackers FC火力全面大爆發。憑藉著陣中主力丁旗與日籍外援濱本瑪琳雙雙演出梅開二度的神勇表現，終場以8比0大勝台北熊讚。高雄先鋒賽後豪取關鍵3分，目前以總積分49分持續穩居聯賽榜首，在倒數階段奪下最有利的爭冠主導權。高居榜首的高雄先鋒此役志在必得，開賽第3分鐘隨即發動高壓攻勢。濱本瑪琳與塚本奈緒在左路完成精采的連續配合，隨後由Chriu Daiana反越位成功橫傳門前，前鋒丁旗第一時間跟進起腳射門，迫使對方後衛慌亂中碰觸改變方向形成烏龍球，先鋒取得1比0領先。攻勢大開的先鋒隊隨後在第9分鐘發動角球，藤尾星精準將皮球送到門前，黃可欣高高躍起用一記漂亮的頭球破門，比分擴大至2比0。第17分鐘，中場核心吳愷晴送出撕裂防線的直塞球，濱本瑪琳右路切入後底線橫傳，丁旗再次起腳射門，皮球經對方4號後衛折射入網，比分來到3比0。第23分鐘，先鋒的高位壓迫再度奏效，黃可欣在中場精準抄截後立即長傳，濱本瑪琳高速反擊單刀晃過中後衛，直接起腳遠射破門，將比分拉開至4比0。上半場尾聲第42分鐘，熊讚後場再度發生解圍失誤，吳愷晴斷球後迅速送往禁區，濱本瑪琳展現頂級停球技巧後冷靜推射得分，幫助高雄先鋒在上半場就取得5比0的絕對優勢。下半場雙方易邊再戰，高雄先鋒並未放慢進攻節奏。第55分鐘，黃可欣在左路傳導給塚本奈緒後送出長距離傳中，詹筆函精準判斷落點，躍起頭球砸進熊讚大門，比分來到6比0。第63分鐘，高雄先鋒持續施加前場壓迫，吳愷晴在禁區前成功抄截後直接單刀切入完成射門，將比分擴大至7比0。第68分鐘，塚本奈緒在左路完成突破後內切禁區，隨後轟出一記重砲，皮球狠狠擊中橫梁後反彈入網，替球隊完成了8比0的瘋狂大勝。本季木蘭聯賽的爭冠情勢已來到最扣人心弦的時刻。目前高雄先鋒Attackers FC以49分暫居第一，接下來將在5月23日的最終戰對上聯賽第七名的隊伍，只要先鋒隊順利拿分，就有極大機會順利封后。不過，身後的追兵依然給予極大壓力，暫居第二的新北航源目前以48分緊追，不過航源接下來賽程難度相當高，將連續遭遇聯賽第三與第四名勁敵，航源若兩場全勝便能反超奪冠；但只要其中任何一場遭遇平手或敗北，爭冠主導權就將完全落入高雄先鋒手中。至於目前累積45分、位居第三的傳統強權台中藍鯨，後續將硬碰聯賽第二與第六名的隊伍。