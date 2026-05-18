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▲奧克拉荷馬雷霆隊的當家超級巨星「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），今（18）日正式蟬聯2025-26賽季的常規賽最有價值球員（MVP）。（圖／路透／達志影像）

▲在經歷去年此時因血栓被迫停賽的低潮後，迎來生涯第3季的文班亞馬帶領聖安東尼奧馬刺取得聯盟第二的勝率。（圖／美聯社／達志影像）

「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）蟬聯了2025-26賽季的NBA例行賽MVP，成為史上第14位背靠背拿下此殊榮的球員。更具時代意義的是，他是史上第四位連續兩年奪得MVP的外籍球員。回顧過去幾年，這項最具指標性的個人獎項已經被希臘、塞爾維亞和加拿大球員徹底壟斷。這不僅是密爾瓦基、丹佛、奧克拉荷馬這些「小市場球隊」的勝利，更是國際籃球員全面接管聯盟的黃金時代。相對地，我們似乎也見證了「美國籃球末日」的到來。美國本土球星在最具統治力的天花板之爭中已經全面失守，當今聯盟的技術標竿與建隊基石，早已由海外球員重新定義。而在這個賽季的頂點之戰中，知名媒體《The Ringer》將亞歷山大與馬刺隊的文班亞馬（Victor Wembanyama）分別排在百大球員的第一名與第三名。究竟為什麼年僅22歲、打出跨時代防守數據的文班亞馬，會在這場MVP競爭中敗下陣來？答案在於亞歷山大那「極致的穩定性」與「無可挑剔的進攻創造力」上。《The Ringer》對亞歷山大的評價一針見血：「他是個籃球天才，堪稱戲耍防守者的大師。」約基奇（Nikola Jokic）或許擁有上帝般的傳球視野，但亞歷山大能將統治力化為無可逃避的現實。他本季交出史詩級的場均31分4籃板7助攻，外帶1.4次抄截與0.8次阻攻，投籃三圍是極度不可思議的55%、39%與88%。在如此驚人且穩定的產出背後，SGA場均僅2.2次失誤，他的兩分球命中率高達60%，是全聯盟中投產量第二、準度第一的球員，甚至打破了張伯倫連續20+得分的歷史紀錄。這一季他所背負的重擔無人能及。雷霆隊本季能拿下全聯盟第一的勝率，亞歷山大幾乎是一肩扛起。在球隊二當家威廉斯（Jalen Williams）本季僅出賽33場、且八名主要輪替球員皆缺陣超過10場的困境下，他不僅是全隊的得分王與助攻王，更是聯盟關鍵時刻的殺手，單季命中22記追平或超前比數的關鍵球。他是NBA傳奇二號位們的門徒，揉合了科比、韋德、吉諾比利的靈動，甚至帶有羅伊與李文斯頓的節奏感，讓他成為一個無法被單一風格定義、卻又極度致命的進攻機器。文班亞馬的落敗並非不夠優秀，他走的是另一條截然不同的道路，但同樣在書寫偉大。在經歷去年此時因血栓被迫停賽的低潮後，迎來生涯第3季的文班亞馬帶領聖安東尼奧馬刺取得聯盟第二的勝率。他不僅在全明星賽中展現出激勵愛德華茲等同儕的領袖氣質，更在防守端建立了一種恐怖的「禁飛區」。只要他在禁區，對手就預設放棄挑戰。數據顯示，他在場時與不在場時，對手的兩分球命中率分別為47%與55%，足足差了8%。《The Ringer》形容他的四肢像是傑克史克林頓、禿鷹與鐵巨人的結合體，沒有人能在這種體型下展現出如此優雅的協調性，正如他自己所說的：「每天練功夫。」文班亞馬或許打出了三分球時代最好的防守賽季，但確實還沒到他的時代到來。媒體的MVP選票最終還是青睞了在進攻端一柱擎天、憑一己之力撐起殘缺陣容的亞歷山大。極致的進攻與帶隊下限的提升，在例行賽的價值評估中依然略勝一籌。讓人期待的是，這兩人即將在西區決賽正面碰頭。1996-97賽季，NBA將年度最有價值球員頒給了卡爾馬龍（Karl Malone）。這讓該季打了82場，場均29.6分5.9籃板4.3助攻，命中率48.6%的喬丹老大不爽，最終後者在總冠軍賽撕裂了爵士，隔年又帶領芝加哥公牛再辦到了一次，並且最後時刻親自從馬龍手上偷走球，命中「The Shot」。文班亞馬未必能像喬丹那樣「言出必行」，但有仇必報的競爭心態與前輩相比有過之而無不及，看看他對霍姆格倫（Chet Holmgren）是怎麼做的就行了，青少年時期在國際賽場上吃得虧，在NBA一點不少的討了回來。在2015-16賽季金州勇士和奧克拉荷馬雷霆的西區決賽之後，我們再也沒有看過兩支年輕球隊在一個系列賽中進行一場決定彼此未來定位的大戰。這怎麼能不讓人期待？