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▲Rising Select中鋒柯允中今日在禁區展現絕對主宰力，狂飆22分、20籃板的驚人「雙二十」數據，可惜團隊失誤偏多，最終屈居亞軍。（圖／U19籃球聯盟提供）

▲奪下U19籃球聯盟U15發展組A總冠軍的Flying飛翔，本季以7戰全勝的傲人戰績完美封王。（圖／U19籃球聯盟提供）

由福康文教基金會主辦的U19籃球聯盟季後賽正式進入最驚心動魄的冠軍大結局。17日舉行的U15發展組A總決賽上演了一場高潮迭起的逆轉好戲。本季保持不敗金身的Flying飛翔，在開局陷入最多落後12分的極端劣勢下，成功頂住壓力搭上雲霄飛車，終場以59比51逆轉擊敗勁敵Rising Select，以賽季7戰全勝的完美姿態強勢奪得年度總冠軍。這場金盃之戰開局風起雲湧，奪冠熱門Flying飛翔一上場遭遇嚴重低潮，開局連續11次出手「打鐵」未中，防守端也未能及時對位，慘遭Rising Select迎頭痛擊，轟出一波11比0的狂暴攻勢。這段低迷表現讓飛翔隊教練張智翔在賽後打趣形容：「全隊一開始根本都還在睡。」然而，不敗雄師隨即在第二節迎來覺醒。飛翔隊前鋒李浚睿展現巨星價值，單節隻身撕裂對手防線砍下11分，帶領球隊在上半場結束前將比分反超。下半場易邊再戰，飛翔隊祭出招牌的高壓防守反擊，張居翊、林宏諭等攻堅部隊頻頻利用對手失誤發動閃電快攻上籃得手，成功將領先優勢牢牢鎖定至全場比賽結束。本場比賽雙方核心球員數據亮眼。飛翔隊李浚睿轟下全場最高的24分、7籃板，後衛張居翊貢獻9分、5籃板與3次抄截，曹祐睿也有7分、4助攻的穩健輸出。Rising Select陣中大將柯允中今日則在禁區上演驚天肉搏，瘋狂砍下22分、20籃板的「雙二十」怪獸級數據。無奈 Rising Select團隊外線失靈（三分球12投僅中1），且全場發生多達15次失誤，最終無緣金盃。飛翔本季例行賽5戰全勝，季後賽首輪先以72比16大勝東山高中，昨日再順利高舉冠軍。總教練張智翔賽後指出：「今年我們補進了3名極具底子的國二學生，基本能力都相當扎實，最重要的是他們願意積極防守並配合團隊，這是我們能全勝封王的核心關鍵。」在冠軍戰大放異彩的李浚睿，其背景也相當引人注目。他雖然自國小三年級就加入籃球校隊，但目前就讀的新北市江翠國中其實並沒有正式的籃球校隊。長年留在俱樂部維持訓練的他，全靠著驚人的自律能力維持頂尖身手。他笑說：「小時候是跟哥哥一起打球打出興趣。現在學校雖然沒有校隊也沒關係，在學校還是很好玩，我們甚至還會自己做紙球在教室打棒球。」李浚睿感性表示，父母非常支持他的籃球夢，而他也從未辜負家人的期待，對於課業高度自我要求，目前在學校的班級排名都能穩定維持在前五名。他眼神堅定地說：「我真的很熱愛打籃球，也不想讓支持我的父母失望，所以每天起床後，我的生活基本上不是讀書、就是打籃球。」談到今日全隊齊心合力奪冠的成果，李浚睿表示自己非常享受與隊友一同歡呼的冠軍氣氛，並特別感謝張智翔教練的指導：「我們一開始確實不在狀況內，對面也有得分火力很強的球員。但這場比賽證明了，我們不需要單打獨鬥，靠著全隊的凝聚力，我們同樣能贏下這座總冠軍。」